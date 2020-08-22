Elisabeth Mas Vall pes dedirtti! Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nu şikayet etti ama suçlu kendisi çıktı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Elisabeth Mas Vall ile eski eşi Caner Karaloğlu arasında yeni bir kriz patlak verdi. Vall, eski eşinden uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Ancak iş adamına yapılan testlerde uyuşturucu maddeye rastlanmamış ve ihbar asılsız çıkmıştı. Karaloğlu'nun da İspanyol modeli aynı iddiayla savcılığa ihbar ettiği ortaya çıktı. Vall hakkında soruşturma başlatıldı.