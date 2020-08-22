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Elisabeth Mas Vall pes dedirtti! Elisabeth Mas Vall eski eşi 'nu şikayet etti ama suçlu kendisi çıktı!

Elisabeth Mas Vall'ın, eski eşi hakkında yaptığı ihbarı asılsız çıkmıştı. Ünlü iş adamı Caner Karaloğlu'nun da İspanyol model Elisabeth Mas Vall'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Yapılan testlerde Elisabeth Mas Vall'ın idrarında uyuşturucu maddeye rastlandı.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 22.8.2020 10:24 Son Güncelleme: 22.8.2020 10:36 ABONE OL
Elisabeth Mas Vall pes dedirtti! Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nu şikayet etti ama suçlu kendisi çıktı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elisabeth Mas Vall ile eski eşi arasında yeni bir kriz patlak verdi. Vall, eski eşinden madde kullandığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Ancak iş adamına yapılan testlerde uyuşturucu maddeye rastlanmamış ve ihbar asılsız çıkmıştı. Karaloğlu'nun da İspanyol modeli aynı iddiayla savcılığa ihbar ettiği ortaya çıktı. Vall hakkında soruşturma başlatıldı.

Elisabeth Mas Vall pes dedirtti! Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nu şikayet etti ama suçlu kendisi çıktı!

BEŞ YIL SÜREYLE ERTELENDİ

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan alınan raporda, Vall'ın idrarında maddelerden esrar etken maddesi bulundu. Vall hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan dava açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar verildi. Vall yükümlülüklere aykırı davranırsa dava açılacak.

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Elisabeth Mas Vall pes dedirtti! Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nu şikayet etti ama suçlu kendisi çıktı!
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