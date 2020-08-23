Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Yasmin Erbil'e, kök hücre tedavisi gören babası Mehmet Ali Erbil'den yorum geldi. Erbil kızına "Aşkım kolay gelsin. Baban gibi hep böyle kendin ol" sözleriyle destek oldu.
Uzun yıllar kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden ve son olarak kök hücre tedavisine başlanan efsana komedyen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay hastaneye yatmıştı.
Yasmin Erbil ise bu sırada Instagram hesabından bikinili pozlarını ve cesur danslarını paylaşmaya devam etmiş, Erbil'e babası hastanedeyken böyle paylaşımlar yaptığı için çoğu kullanıcıdan eleştiri gelmişti.
Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış, "Seni asla bırakmam" notunu yazdı.
Posta'da yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil'den, Instagram'da dans videoları ve bikinili fotoğraflar paylaşan kızına yanıt geldi: Aşkım kolay gelsin. Baban gibi hep böyle kendin ol.