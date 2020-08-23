Haberler Günaydın Haberleri Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!

’den kızı ’in paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!

Paylaşımları nedeniyle zaman zaman eleştiri yağmuruna tutulan 'e, tedavisi gören babası ’den yorum geldi. Erbil, kök hücre tedavisi görmek için temmuz ayında hastaneye yatmıştı. Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış, “Seni asla bırakmam” notunu yazmıştı. Mehmet Ali Erbil’den, Instagram’da dans videoları ve bikinili fotoğraflar paylaşan kızı Yasmin Erbil’e yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil kızına "Aşkım kolay gelsin. Baban gibi hep böyle kendin ol" yazdı.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 13:56 Son Güncelleme: 23.8.2020 13:59 ABONE OL
Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!

hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 'e, tedavisi gören babası 'den yorum geldi. Erbil kızına "Aşkım kolay gelsin. Baban gibi hep böyle kendin ol" sözleriyle destek oldu.

Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!

Uzun yıllar hastalığı ile mücadele eden ve son olarak tedavisine başlanan efsana komedyen , geçtiğimiz ay hastaneye yatmıştı.

Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!

ise bu sırada Instagram hesabından bikinili pozlarını ve cesur danslarını paylaşmaya devam etmiş, Erbil'e babası hastanedeyken böyle paylaşımlar yaptığı için çoğu kullanıcıdan eleştiri gelmişti.

Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!

, geçtiğimiz günlerde babası ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış, "Seni asla bırakmam" notunu yazdı.

Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!

Posta'da yer alan habere göre; 'den, Instagram'da dans videoları ve bikinili fotoğraflar paylaşan kızına yanıt geldi: Aşkım kolay gelsin. Baban gibi hep böyle kendin ol.

Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!

Instagram paylaşımları nedeniyle sık sık eleştiri yağmuruna tutulan Yasmin, "Doğru bildiğinden asla vazgeçmem. En büyük kazancım doğallığım" diyerek gelen eleştirileri pek de umursamadığını gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımlarına olay yorum! Cesur paylaşımlarına eleştiri yağmıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA