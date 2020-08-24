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yine imaj değiştirdi

Son olarak oynadığı Kadın dizisindeki kötü karakter Şirin olarak akıllara kazınan güzel oyuncu dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu

Giriş Tarihi: 24.8.2020 18:51 Son Güncelleme: 24.8.2020 19:00 ABONE OL
Seray Kaya yine imaj değiştirdi

Son olarak oynadığı Kadın dizisindeki kötü karakter Şirin olarak akıllara kazınan güzel oyuncu dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu

Seray Kaya yine imaj değiştirdi

Ünlü oyuncu , hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kıvırcık saçlarıyla tanınan Kaya, yaptığı imaj değişiklikleriyle hayranlarını şaşırtıyor.

Seray Kaya yine imaj değiştirdi

YİNE İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen , yine şaşırtan bir karar aldı. Kaya, saçlarını yeniden kısacık kestirdi ve "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu. Güzel oyuncunun takipçileri bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

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Seray Kaya yine imaj değiştirdi
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