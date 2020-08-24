Seray Kaya yine imaj değiştirdi

Son olarak oynadığı Kadın dizisindeki kötü karakter Şirin olarak akıllara kazınan güzel oyuncu dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen Seray Kaya "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu
Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kıvırcık saçlarıyla tanınan Kaya, yaptığı imaj değişiklikleriyle hayranlarını şaşırtıyor.
YİNE İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen Seray Kaya, yine şaşırtan bir karar aldı. Kaya, saçlarını yeniden kısacık kestirdi ve "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu. Güzel oyuncunun takipçileri bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.