Songül Karlı elbisesiyle hayranlarından tam not aldı

Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.
Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.
DÖRT AYRI KIYAFET GİYDİ
Karlı, söz ve müziği Bülent Atıcı'ya ait "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" adlı şarkıya klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.
Önceki gün gerçekleşen klip çekiminde ünlü şarkıcı, dört ayrı kıyafet giydi. Klip çekiminde tercih ettiği derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Songül Karlı, göz doldurdu.