Haberler Günaydın Haberleri Songül Karlı elbisesiyle hayranlarından tam not aldı

elbisesiyle hayranlarından tam not aldı

Şarkıcı , iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 23:51 Son Güncelleme: 24.8.2020 23:52 ABONE OL
Songül Karlı elbisesiyle hayranlarından tam not aldı

Şarkıcı , iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

Songül Karlı elbisesiyle hayranlarından tam not aldı

Şarkıcı , iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

Songül Karlı elbisesiyle hayranlarından tam not aldı

DÖRT AYRI KIYAFET GİYDİ

Karlı, söz ve müziği Bülent Atıcı'ya ait "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" adlı şarkıya klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.

Songül Karlı elbisesiyle hayranlarından tam not aldı

Önceki gün gerçekleşen klip çekiminde ünlü şarkıcı, dört ayrı kıyafet giydi. Klip çekiminde tercih ettiği derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken , göz doldurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Songül Karlı elbisesiyle hayranlarından tam not aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA