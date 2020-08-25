Aleyna Tilki takipçilerinin iştahını kaçırdı! "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder"

Tilki'nin bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken binlerce kişi "İştahımızı kaçırdın" yorumu yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündem olan Aleyna Tilki, son olarak kahvaltı tercihiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.
Tilki'nin kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımına "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder", "Ne yaparsan yap arkandayız ama bu kadarı da fazla",
"İştahımızı kaçırdın" "Kokoreç gece yenir Aleyna Hanım!", "İştahımızı kaçırdın" ve "Nasıl bir miden var?" gibi yorumlar yapıldı.