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takipçilerinin iştahını kaçırdı! "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder"

Genç popçu , hesabından kahvaltıda ve yediğini açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları Aleyna Tilki'nin pide paylaşımı sonrası genç popçuya yağdırdı. Her hareketiyle olay olan Aleyna Tilki, yine ilginç bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündem olan Aleyna Tilki, son olarak kahvaltı tercihiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 14:38 Son Güncelleme: 25.8.2020 14:48 ABONE OL
Aleyna Tilki takipçilerinin iştahını kaçırdı! Sabah bunu yiyen midesini kaybeder

Genç şarkıcı , 'dan yaptığı paylaşımda kahvaltıda yediğini söyledi.

Aleyna Tilki takipçilerinin iştahını kaçırdı! Sabah bunu yiyen midesini kaybeder

Tilki'nin bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken binlerce kişi "İştahımızı kaçırdın" yorumu yaptı.

Aleyna Tilki takipçilerinin iştahını kaçırdı! Sabah bunu yiyen midesini kaybeder

hesabından yaptığı her paylaşımla gündem olan , son olarak kahvaltı tercihiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Aleyna Tilki takipçilerinin iştahını kaçırdı! Sabah bunu yiyen midesini kaybeder

"SABAH BUNU YİYEN MİDESİNİ KAYBEDER"

Genç şarkıcı, dün hesabından fotoğrafı paylaştı. Tilki, tweetine de "Sabahları kokoreç pide yenir" notunu yazdı.

Aleyna Tilki takipçilerinin iştahını kaçırdı! Sabah bunu yiyen midesini kaybeder

Tilki'nin kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımına "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder", "Ne yaparsan yap arkandayız ama bu kadarı da fazla",

Aleyna Tilki takipçilerinin iştahını kaçırdı! Sabah bunu yiyen midesini kaybeder

"İştahımızı kaçırdın" " gece yenir Aleyna Hanım!", "İştahımızı kaçırdın" ve "Nasıl bir miden var?" gibi yorumlar yapıldı.

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Aleyna Tilki takipçilerinin iştahını kaçırdı! "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder"
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