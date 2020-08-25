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'den sıfır makyaj paylaşımı

Güzel oyuncu yeni yaşını Instagram'dan yapmış olduğu bir paylaşımla kutladı. Develi paylaşımının altına, "Günaydın 27 notunu" düştü.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 18:07 Son Güncelleme: 25.8.2020 18:09 ABONE OL
Büşra Develi'den sıfır makyaj doğum günü paylaşımı

Güzel oyuncu yeni yaşını Instagram'dan yapmış olduğu bir paylaşımla kutladı. Develi paylaşımının altına, "Günaydın 27 notunu" düştü.

Büşra Develi'den sıfır makyaj doğum günü paylaşımı

Son dönemin yükselen isimleri arasında yer alan , 27 yaşına bastı. Güzel oyuncu yeni yaşını Instagram'dan yapmış olduğu bir paylaşımla kutladı.

Büşra Develi'den sıfır makyaj doğum günü paylaşımı

Develi paylaşımının altına, "Günaydın 27 notunu" düştü. Genç ismin makyajsız hali takipçilerinden beğeni aldı. Dilan Çiçek Deniz, Edis Görgülü gibi pek çok ünlü isim de fotoğrafın altına yorum bırakarak, 'nin doğum gününü kutladı.

Büşra Develi'den sıfır makyaj doğum günü paylaşımı

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Büşra Develi'den sıfır makyaj doğum günü paylaşımı
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