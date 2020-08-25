Büşra Develi'den sıfır makyaj doğum günü paylaşımı

Develi paylaşımının altına, "Günaydın 27 notunu" düştü. Genç ismin makyajsız hali takipçilerinden beğeni aldı. Dilan Çiçek Deniz, Edis Görgülü gibi pek çok ünlü isim de fotoğrafın altına yorum bırakarak, Büşra Develi'nin doğum gününü kutladı.