Esad’ın kızı değil yeğeni çıktı

GÜNAYDIN, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da olduğu iddiasını manşete taşımıştı. Çok konuşulan haberin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Suriyeli yazar Ali Al Suleiman, o kişinin kimliğini açıkladı.



CEMİL ESAD'IN TORUNU

Suleiman, Bodrum'daki teknede çekilen fotoğraftaki kızın Beşar Esad'ın kızı değil, yeğeni olduğunu belirtti. O kız, Beşar Esad'ın vefat eden amcası Cemil Esad'ın torunu çıktı. Başka bir kaynak da kızın Cemil Esad'ın torunu olduğunu doğruladı.



Deniz Seki 'Ters ışık kurbanıyım' Mide küçültme ameliyatı olmuştu…

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir sosyal medyada gündem oldu! Ricky Martin takibe aldı!

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler şoke oldu! İkiz misiniz?