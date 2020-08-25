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’a flaş dava. Defne Samyeli peşini bırakmadı

‘Beni Ağlatma’ isimli kitabında ünlü sunucu Defne Samyeli’yle gizli aşk yaşadığını ileri süren ünlü şarkıcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından, Sandal hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 25.8.2020 18:13 Son Güncelleme: 25.8.2020 18:38 ABONE OL
Mustafa Sandal’a flaş dava. Defne Samyeli peşini bırakmadı

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında hakkında yazılan asılsız iddialar nedeniyle hakarete maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede ünlü şarkıcının cezalandırılmasını talep etmişti.

UZLAŞAMADILAR

Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Mustafa Sandal'ın telefonuna ulaşılmadığı gerekçesiyle, Sandal'ın hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayıldı ve taraflar uzlaşamadı.

2 YIL İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Sandal hakkında, 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis sitemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Sandal'ın gizli aşk yaşadığını ileri sürerek Samyeli'nin onur, şeref ve saygınlığını zedelediği anlatıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Mustafa Sandal’a flaş dava. Defne Samyeli peşini bırakmadı
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