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'dan tatil pozu

Ünlü şarkıcı , 'da tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcı, beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 19:46 Son Güncelleme: 25.8.2020 21:00 ABONE OL
Simge Sağın'dan tatil pozu

Ünlü şarkıcı , 'da tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcı, beğeni yağmuruna tutuldu.

Simge Sağın'dan tatil pozu

Karavan tatilini tercih ettiğini her fırsatta söyleyen Sağın, bu yaz karavanı büyütme kararı almış ve 350 bin TL'ye yeni bir karavan almıştı.

Simge Sağın'dan tatil pozu

Simge, "Eskisini de satmayacağım, misafir karavanı yapacağım. Lüks tatilleri, insanların birbirine hava attığı plajları sevmiyorum. Karavanla tatil doğayla iç içe olmamı sağlıyor. Ruhumu besliyor. Hit şarkıları bu sayede yaptım" açıklamasını yapmıştı.

Simge Sağın'dan tatil pozu

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Simge Sağın'dan tatil pozu
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