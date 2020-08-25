Simge Sağın'dan tatil pozu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Alaçatı'da tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcı, beğeni yağmuruna tutuldu.
Karavan tatilini tercih ettiğini her fırsatta söyleyen Sağın, bu yaz karavanı büyütme kararı almış ve 350 bin TL'ye yeni bir karavan almıştı.
Simge, "Eskisini de satmayacağım, misafir karavanı yapacağım. Lüks tatilleri, insanların birbirine hava attığı plajları sevmiyorum. Karavanla tatil doğayla iç içe olmamı sağlıyor. Ruhumu besliyor. Hit şarkıları bu sayede yaptım" açıklamasını yapmıştı.
İŞTE SİMGE SAĞIN'DAN TATİL POZU