Şişli'de dizi oyuncusuna gasp şoku

İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı. Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.