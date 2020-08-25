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'de dizi oyuncusuna gasp şoku

'de bankadan çıkan dizi oyuncusu , kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 20:51 Son Güncelleme: 25.8.2020 21:07 ABONE OL
Şişli'de dizi oyuncusuna gasp şoku

'de bankadan çıkan dizi oyuncusu , kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli'de dizi oyuncusuna gasp şoku

Olay, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre prodüksüyon şirketinde çalışan ve bir çok dizide rol alan , bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi.

Şişli'de dizi oyuncusuna gasp şoku

İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı. 'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Şişli'de dizi oyuncusuna gasp şoku

POLİSE İFADE VERDİ

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra , durumu polise bildirdi ve kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastaneye giderek kadının ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkâlini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı.

Şişli'de dizi oyuncusuna gasp şoku

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kaldı. Polise olayla ilgili ifade veren genç oyuncu daha sonra buradan ayrıldı. Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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Şişli'de dizi oyuncusuna gasp şoku
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