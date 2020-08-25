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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan , Amerika ziyareti sırasında çekildiği kovboy pozunu hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 21:41 Son Güncelleme: 25.8.2020 22:11 ABONE OL
Tamer Karadağlı paylaştı!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan , Amerika ziyareti sırasında çekildiği kovboy pozunu hesabından paylaştı.

Tamer Karadağlı paylaştı!

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u , sosyal medyada yaptığı gezilerden kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Özellikte arkadaş grubuyla yaptığı motor gezilerinden fotoğrafları sayfasına yükleyen başarılı oyuncu son olarak Amerika'da çekilmiş bir fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.

Tamer Karadağlı paylaştı!

Arizona'da günümüze kadar gelebilmiş bir kovboy kasabasını ziyaret eden burada verdiği bir pozu takipçilerine şu sözlerle aktardı: "Arizona'da 1880'lerden beri korunan tarihi Tombstone kasabası. Ünlü kanun adamı Wyatt Earp bu kasabada Şerif idi.. Ben de ortama ayak uydurayım dedim. Pozlara gel"

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Tamer Karadağlı paylaştı!
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