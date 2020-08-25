Tamer Karadağlı paylaştı!

Arizona'da günümüze kadar gelebilmiş bir kovboy kasabasını ziyaret eden Tamer Karadağlı burada verdiği bir pozu takipçilerine şu sözlerle aktardı: "Arizona'da 1880'lerden beri korunan tarihi Tombstone kasabası. Ünlü kanun adamı Wyatt Earp bu kasabada Şerif idi.. Ben de ortama ayak uydurayım dedim. Pozlara gel"