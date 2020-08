Orhan Gencebay şıklığıyla göz kamaştırıyor! Tarzın yıkılıyor Baba

ORHAN BABA'DAN İLTİFATLARA YANIT: BERHUDAR OLUN!

Her yazı Bodrum'da geçiren Orhan Gencebay, pandemiye rağmen yine kuralını bozmadı. Ünlü sanatçı, kısıtlamalar kalkar kalkmaz eşi Sevim Emre ile birlikte soluğu Bodrum'da hep tercih ettiği otelde aldı. Gencebay, her zaman olduğu gibi bu yıl da giyim kuşamıyla ilgi odağı oluyor.



Ünlü sanatçı, önceki gün güneş gözlüğü, bilekliği ve kolyesi, tasarım tişörtü, şortu, deri çantasıyla beğeni üstüne beğeni aldı. O ise her zamanki babacan ve mütevazı tavrıyla iltifatlara teşekkür edip "Berhudar olun" dedi.

