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Usta oyuncu Nazan Kesal, atv’de yayınlanan ‘’ dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide ‘’ karakterini oynayacak Kesal, çok heyecanlı olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 26.8.2020 02:07 Son Güncelleme: 26.8.2020 02:46 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Sevda Çağlayan’ zamanı

Usta oyuncu Nazan Kesal, atv'de yayınlanan '' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide '' karakterini oynayacak Kesal, çok heyecanlı olduğunu söyledi

Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Sevda Çağlayan’ zamanı

Atv ekranlarının sevilen dizisi '', üçüncü sezonunda beklenmedik gelişmelerin yanı sıra kadroya katılan yeni oyuncuları ile de adından söz ettirecek. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği diziye, yeni sezonunda usta oyuncu Nazan Kesal, '' karakteri ile dahil oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Sevda Çağlayan’ zamanı

Hem 'Hünkar'ın, hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olan '', yeni sezonda hikayesiyle olduğu kadar gardırobuyla da göz kamaştıracak.

Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Sevda Çağlayan’ zamanı

ROLE ISINDI

Ekibe katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. Dizi, güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor" diye konuştu. Kesal, ilk çekim gününden önce Adana'ya gidip karakteri ile ilgili son hazırlıkları yaptı, çekimleri takip etti. ''ın dizide dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu!

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Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Sevda Çağlayan’ zamanı
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