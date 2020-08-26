Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Sevda Çağlayan’ zamanı

Usta oyuncu Nazan Kesal, atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide 'Sevda Çağlayan' karakterini oynayacak Kesal, çok heyecanlı olduğunu söyledi
Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', üçüncü sezonunda beklenmedik gelişmelerin yanı sıra kadroya katılan yeni oyuncuları ile de adından söz ettirecek. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği diziye, yeni sezonunda usta oyuncu Nazan Kesal, 'Sevda Çağlayan' karakteri ile dahil oldu.
Hem 'Hünkar'ın, hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olan 'Sevda Çağlayan', yeni sezonda hikayesiyle olduğu kadar gardırobuyla da göz kamaştıracak.
ROLE ISINDI
Ekibe katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. Dizi, güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor" diye konuştu. Kesal, ilk çekim gününden önce Adana'ya gidip karakteri ile ilgili son hazırlıkları yaptı, çekimleri takip etti. 'Sevda Çağlayan'ın dizide dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu!