Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Sevda Çağlayan’ zamanı

ROLE ISINDI



Ekibe katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. Dizi, güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor" diye konuştu. Kesal, ilk çekim gününden önce Adana'ya gidip karakteri ile ilgili son hazırlıkları yaptı, çekimleri takip etti. 'Sevda Çağlayan'ın dizide dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu!