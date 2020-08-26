Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Şallı yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı'dan anlamlı paylaşım
Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan, 17 Nisan'da lenfoma kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti.
Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen Şallı, önceki akşam, "Allah kimsenin başına vermesin. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir" diyerek gözyaşlarına engel olamamıştı.
Hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını söyleyen Şallı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Vefat eden oğluna 'Ponçik' lakabıyla hitap eden Ebru Şallı Pars'ın doğumundan sonraki ilk ayak izini paylaştı.
Ayak izine Şallı, "Ayak izine ölürüm senin ben. Ponçiğim benim…" notunu düştü.