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'dan duygulandıran paylaşım

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı'dan anlamlı paylaşım

Giriş Tarihi: 26.8.2020 18:13 Son Güncelleme: 26.8.2020 19:01 ABONE OL
Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı'dan anlamlı paylaşım

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

'nın oğlu Pars Tan, 17 Nisan'da lenfoma kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti.

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen Şallı, önceki akşam, "Allah kimsenin başına vermesin. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir" diyerek gözyaşlarına engel olamamıştı.

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını söyleyen Şallı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Vefat eden oğluna 'Ponçik' lakabıyla hitap eden Pars'ın doğumundan sonraki ilk ayak izini paylaştı.

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Ayak izine Şallı, "Ayak izine ölürüm senin ben. Ponçiğim benim…" notunu düştü.

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Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım
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