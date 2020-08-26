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eski eşi ’e çekti! Yine çıktı

ile çifti 15 aylık evliliklerini Haziran'da 2019'da sona erdirmiş ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Kuzey adında oğulları olan çiftin yeniden evleneceği düşünülürken Feyza Aktan cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. Feyza Aktan, geçtiğimiz gün Özcan Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı. İddiaya göre Feyza Aktan, Özcan Deniz’e çekti.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 15:43 Son Güncelleme: 26.8.2020 15:48 ABONE OL
Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e rest çekti! Yine kriz çıktı

15 aylık evliliklerini 2019 Haziran'da bitiren ile , kısa süre sonra barıştı.

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e rest çekti! Yine kriz çıktı

Ancak ikili arasında yine çıktı. Dedikoduya göre Aktan, oyuncuya 'Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver' diye çekti

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e rest çekti! Yine kriz çıktı

Takvim'in haberine göre; 'le arasında yine çıktı...

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e rest çekti! Yine kriz çıktı

İkili, 15 aylık evliliklerini Haziran'da 2019'da sona erdirmiş ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı.

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e rest çekti! Yine kriz çıktı

Kuzey adında oğulları olan çiftin yeniden evleneceği düşünülürken Aktan cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. 28 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün 48 yaşındaki Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e rest çekti! Yine kriz çıktı

YENİDEN NİKAH İSTİYOR...

Zekeriyaköy'de bitişik villalarda yaşayan eski eşlerden , iddiaya göre 'e resti çekti.

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e rest çekti! Yine kriz çıktı

Aktan'ın yakışıklı oyuncuya "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e rest çekti! Yine kriz çıktı

Bu arada çiftin nedeni olarak 'ın ünlü oyuncuyu Aslı Enver'den kıskanması gösterilmişti.

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Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz’e rest çekti! Yine kriz çıktı
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