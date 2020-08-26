Güzel oyuncu Bensu Soral 'Duştan sonra ben' videosu ile nefes kesti! Bensu Soral'ın mini videosu kısa sürede rekor beğeni aldı...

Son dönemin yükselişte isimlerinden oyuncu Bensu Soral sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Oyuncu kardeşler Hande ve Bensu Soral sevenleri tarafından özellikle sosyal medya üzerinden yakın bir şekilde takip ediliyor.
Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Bensu Soral son olarak paylaştığı "Duştan sonra ben" videosu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kısa sürede rekor beğeni gelen Bensu Soral'ın duştan çıktıktan sonra yaptığı paylaşıma "Melek misin?" yorumları yapıldı.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Bensu Soral'ın saçlarının güzelliğine övgü yağdı.