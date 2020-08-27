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Eski sevgililer ile Kuruçeşme’de görüntülendi

İki eski sevgili ile , önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Hararetli şekilde konuşan ikili, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince hemen hesap istedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 27.8.2020 00:15 Son Güncelleme: 27.8.2020 00:21 ABONE OL
Eski sevgililer Ece Sükan ile Uğur Güven Kuruçeşme’de görüntülendi

İki eski sevgili ile , önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Hararetli şekilde konuşan ikili, gazetecilerin
görüntü aldığını fark edince hemen hesap istedi.

Eski sevgililer Ece Sükan ile Uğur Güven Kuruçeşme’de görüntülendi

İki eski sevgili ile , önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Oturdukları mekanda hararetli şekilde konuşan ikili, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince hemen hesap istedi.

Eski sevgililer Ece Sükan ile Uğur Güven Kuruçeşme’de görüntülendi

Bir süre daha oturduktan sonra mekandan ayrılan ikili, hızlı adımlar ile Güven'e ait araca bindi. Sükan, "Hayırlı olsun, yeniden birliktesiniz herhalde" sorusuna "Yok, yok hayır!" yanıtını verdi.

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Eski sevgililer Ece Sükan ile Uğur Güven Kuruçeşme’de görüntülendi
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