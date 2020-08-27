Eski sevgililer Ece Sükan ile Uğur Güven Kuruçeşme’de görüntülendi

İki eski sevgili Ece Sükan ile Uğur Güven, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Hararetli şekilde konuşan ikili, gazetecilerin
görüntü aldığını fark edince hemen hesap istedi.
İki eski sevgili Ece Sükan ile Uğur Güven, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Oturdukları mekanda hararetli şekilde konuşan ikili, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince hemen hesap istedi.
Bir süre daha oturduktan sonra mekandan ayrılan ikili, hızlı adımlar ile Güven'e ait araca bindi. Sükan, "Hayırlı olsun, yeniden birliktesiniz herhalde" sorusuna "Yok, yok hayır!" yanıtını verdi.