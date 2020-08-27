Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Ceren Benderlioğlu hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Ömür Façalı karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu, Bi' Başka'dan Öznur Doğan'a konuştu. Dizide hayat verdiği Ömür karakterinden kameralar ardındaki hayatına dair pek çok şeyi paylaşan güzel oyuncu, oyunculuğa ilk adım attığı yıllardan da söz etti.

Bir düğünde keşfedildiğini söyleyen güzel oyuncu, ''Oyunculuk şöhret değildir'' diyerek, bu meslekte sağlam adımlar atmak için kişinin devamlı kendini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında da konuşan Benderlioğlu, insanların tercihlerine saygı duyulmadığını belirterek, ''İnsanları çok kolay yargılıyoruz, bu dedikodunun da ötesinde bir şey'' diyerek sitem etti.

Ömür ve Ceren arasındaki benzerliği ise ''Ceren'in damarına basılırsa içinden Ömür çıkabiliyor'' sözleriyle anlattı.

İşte keyifli sohbetten öne çıkanlar: