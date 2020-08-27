‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ bir cinayeti daha aydınlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran baba Samet Kılıç, "Yangında ölen 9 yaşındaki oğlum Şiar cinayete kurban gitmiş olabilir" dedi. Programda anne Gülüzar "Oğlum Şiar'ı, sevgilim Hami öldürdü" deyince savcılık devreye girdi. Stüdyoya gelen polisler anneyi ve sevgilisini gözaltına aldı.
ANNENİN KORKUNÇ İTİRAFI 'OĞLUMU SEVGİLİM ÖLDÜRDÜ'
Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', yine bir cinayeti aydınlattı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Samet Kılıç, yangında ölen 9 yaşındaki oğlu Şiar'ın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine yayına gidip Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Dün yayınlanan programda Müge Anlı, önceki günkü yayından sonra Şiar'ın annesi Gülüzar Amanet ile iki saat zaman geçirdiğini, Gülüzar'ın sevgilisi Hami Kıcı'nın Şiar'ı dövdüğünü, Şiar'ı diğer çocukları rahatsız ettiği gerekçesiyle başka bir evde doyurduğu yönünde açıklamaları olduğunun altını çizdi. Hami Bey, bu açıklamaların doğru olmadığını, kendisinin Şiar'ın yan evde yemek yemesi konusunda bir şey söylemediğini ifade etti.
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'BENİ DE DÖVDÜ'
Programın ilerleyen dakikalarında Anlı'nın, Gülüzar'ın kendisine anlattıklarını açıklaması ve onun onayını almasıyla yayına giden emniyet güçleri, Gülüzar ve Hami'yi gözaltına aldı. Müge Anlı, Gülüzar'ın sağ olan çocuklarının anlattıklarını izlediğini ama ekrana veremeyeceğini söyledi. Gülüzar'ın bazı şeyleri hatırlamak istemediğini, hatırladığı şeyin sadece olay günü Hami'nin Şiar'ı çok kötü dövdüğü olduğunu, kendisini de dövdüğünü söylediğini belirtti. Ayrıca, Gülüzar'ı Hami'nin diğer çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini, hastaneden eve geldiklerinde Şiar'ın yaşadığını gördüğünü, ağzından yeşil sular geldiğini, kahvaltısını yaptırdığını, aynı günün gecesinde bir koku duyduklarını, sonrasında evde yangın çıktığını gördüklerini anlattığını söyledi. Anlı, Hami'nin çivili sopa ile Şiar'ı dövdüğünü Gülüzar'ın kendisine anlattığını da ekledi.
DEMİR ÇUBUKLARLA TACİZ
Yayında Gülüzar, Hami'den ayrılmak istediğinde kendisini tehdit ettiğini, olay günü de "Birine bir şey söylersen diğer çocukların bende" dediğini, doktora gittikleri gün Hami'nin Şiar'ı döverek öldürdüğünü, diğer kızları ile tehdit ettiğini tekrarladı. Hami, tüm suçlamaları reddetti. Babaanne Emine Kılıç, Hami'nin diğer torunlarını demir çubuklarla taciz ettiğini söyledi. Tüm bu açıklamalar ve itiraflar üzerine, Sakarya Savcılığı'nın talimatıyla Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Alibeyköy Polis Merkezi'nden gelen yetkililer Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'i ifadelerini almak için emniyete götürdü.