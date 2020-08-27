‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ bir cinayeti daha aydınlattı

'BENİ DE DÖVDÜ'



Programın ilerleyen dakikalarında Anlı'nın, Gülüzar'ın kendisine anlattıklarını açıklaması ve onun onayını almasıyla yayına giden emniyet güçleri, Gülüzar ve Hami'yi gözaltına aldı. Müge Anlı, Gülüzar'ın sağ olan çocuklarının anlattıklarını izlediğini ama ekrana veremeyeceğini söyledi. Gülüzar'ın bazı şeyleri hatırlamak istemediğini, hatırladığı şeyin sadece olay günü Hami'nin Şiar'ı çok kötü dövdüğü olduğunu, kendisini de dövdüğünü söylediğini belirtti. Ayrıca, Gülüzar'ı Hami'nin diğer çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini, hastaneden eve geldiklerinde Şiar'ın yaşadığını gördüğünü, ağzından yeşil sular geldiğini, kahvaltısını yaptırdığını, aynı günün gecesinde bir koku duyduklarını, sonrasında evde yangın çıktığını gördüklerini anlattığını söyledi. Anlı, Hami'nin çivili sopa ile Şiar'ı dövdüğünü Gülüzar'ın kendisine anlattığını da ekledi.