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'ı unutmadı!

Ünlü oyuncu , bir otel odasında eski manken tarafından öldürülen 'ın üçüncü yıl dönümünü unutmayarak hesabından duygusal bir not paylaştı. Pınar Altuğ’un yürekleri dağlayan paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Pınar Altuğ’un yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz için yaptığı o sosyal medya paylaşımı…

Giriş Tarihi: 27.8.2020 06:28 Son Güncelleme: 27.8.2020 07:05 ABONE OL
Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

Ünlü sunucu , Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında öldürüldü.

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

Ölümüyle herkesi büyük yasa boğan Şaşmaz'ı üçüncü yılında yakın arkadaşı unutmadı.

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum' notuyla paylaştı.

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

Oyuncunun yürekleri dağlayan paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

ABD'de yaşayan, 1963 doğumlu eski manken , yaklaşık 1 aydır kaldığı Beşiktaş'taki ünlü otele 18.00'da geldi.

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

Aker'in odaya çıkmasından 5-10 dakika sonra 'da otele gelerek Aker'in odasına çıktı.

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı arkadan 3-4 el ateş ederek vurdu.

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

Aker olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesine odaya koşan otel personeli arkadan kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve 'ı kapının 1 metre uzağında, 'i ise yatakta ölü buldu.

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Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…
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