Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum' notuyla paylaştı.
Oyuncunun yürekleri dağlayan paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
ABD'de yaşayan, 1963 doğumlu eski manken Filiz Aker, yaklaşık 1 aydır kaldığı Beşiktaş'taki ünlü otele 18.00'da geldi.
Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı arkadan 3-4 el ateş ederek vurdu.
Aker olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesine odaya koşan otel personeli arkadan kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Vatan Şaşmaz'ı kapının 1 metre uzağında, Filiz Aker'i ise yatakta ölü buldu.