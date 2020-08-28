Gözde Sarar ile eski eşi Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı

Sarar'ın patronlarından Gözde Sarar ile geçen yıl boşandığı eski eşi Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı. Gözde Sarar, "İki çocuğum ileride statü olarak benim soyadım olan Sarar'dan daha fazla yararlanabilir. Onlara benim soyadım verilsin" diyerek mahkemeye başvuru yaptı