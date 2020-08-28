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ile eski eşi arasında çıktı

Sarar’ın patronlarından ile geçen yıl boşandığı eski eşi arasında çıktı. Gözde Sarar, “İki çocuğum ileride statü olarak benim soyadım olan Sarar’dan daha fazla yararlanabilir. Onlara benim soyadım verilsin” diyerek mahkemeye başvuru yaptı

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Giriş Tarihi: 28.8.2020 03:42 ABONE OL
Gözde Sarar ile eski eşi Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı

Sarar'ın patronlarından ile geçen yıl boşandığı eski eşi arasında çıktı. Gözde Sarar, "İki çocuğum ileride statü olarak benim soyadım olan Sarar'dan daha fazla yararlanabilir. Onlara benim soyadım verilsin" diyerek mahkemeye başvuru yaptı

Gözde Sarar ile eski eşi Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı

BELGELEMEK ZOR

Sarar Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ile eski eşi, milli binici arasında soyadı sorunu yaşanıyor. İkiz çocuklarının Sarar Can olan soyadlarının Sarar olarak değiştirilmesi için dava açan Gözde Sarar, çocuklarıyla ilgili işlemlerde, soyadları farklı olduğu için sorun yaşadığını, sürekli belge göstermek zorunda kaldığını belirtti.

Gözde Sarar ile eski eşi Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı

İLERİDE FAYDA SAĞLAR

'ın avukatı, dava dilekçesinde ayrıca ikizlerin soyadlarının Sarar olmasının, onların ileride statü sahibi olmalarına fayda sağlayacağını belirterek "Soyadlarının değiştirilmesi, çocukların üstün yararınadır. Ayrıca Sarar Ailesi, Türkiye'nin tanınmış köklü bir ailesidir, bu soyadı çocuklara ileride statü olarak da avantaj sağlar" dedi.

Gözde Sarar ile eski eşi Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı

BU DAVA ŞOK BOŞANMAYI DA ORTAYA ÇIKARDI

Bu davayla - çiftinin gizlice boşandığı da ortaya çıkmış oldu.

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Gözde Sarar ile eski eşi Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı
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