Gözde Sarar ile eski eşi Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı

Sarar'ın patronlarından Gözde Sarar ile geçen yıl boşandığı eski eşi Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı. Gözde Sarar, "İki çocuğum ileride statü olarak benim soyadım olan Sarar'dan daha fazla yararlanabilir. Onlara benim soyadım verilsin" diyerek mahkemeye başvuru yaptı
BELGELEMEK ZOR
Sarar Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Sarar ile eski eşi, milli binici Sencer Can arasında soyadı sorunu yaşanıyor. İkiz çocuklarının Sarar Can olan soyadlarının Sarar olarak değiştirilmesi için dava açan Gözde Sarar, çocuklarıyla ilgili işlemlerde, soyadları farklı olduğu için sorun yaşadığını, sürekli belge göstermek zorunda kaldığını belirtti.
İLERİDE FAYDA SAĞLAR
Gözde Sarar'ın avukatı, dava dilekçesinde ayrıca ikizlerin soyadlarının Sarar olmasının, onların ileride statü sahibi olmalarına fayda sağlayacağını belirterek "Soyadlarının değiştirilmesi, çocukların üstün yararınadır. Ayrıca Sarar Ailesi, Türkiye'nin tanınmış köklü bir ailesidir, bu soyadı çocuklara ileride statü olarak da avantaj sağlar" dedi.
BU DAVA ŞOK BOŞANMAYI DA ORTAYA ÇIKARDI
Bu davayla Gözde Sarar- Sencer Can çiftinin gizlice boşandığı da ortaya çıkmış oldu.