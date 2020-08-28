Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin başı yine dertte

KORKUTAN MESAJLAR



İddiaya göre Altıntaş, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'a, "Cezaevine gireceksin, orada sana neler yapıyorlar bir bak", Başak Tatlıtuğ'a ise "Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım" şeklinde mesajlar attı.