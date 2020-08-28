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Kıvanç- Tatlıtuğ çiftinin başı yine dertte

Kıvanç- Tatlıtuğ çiftinin başı yine Sinan Altıntaş isimli kişiyle dertte! Geçtiğimiz günlerde Altıntaş'ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirtip bir ay süreyle korunma kararı aldıran çift, yeniden savcılığa başvurdu.

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Giriş Tarihi: 28.8.2020 03:42 ABONE OL
Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin başı yine dertte

Kıvanç- Tatlıtuğ çiftinin başı yine Sinan Altıntaş isimli kişiyle dertte! Geçtiğimiz günlerde Altıntaş'ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirtip bir ay süreyle korunma kararı aldıran çift, yeniden savcılığa başvurdu.

Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin başı yine dertte

İkili, Altıntaş'ın sosyal medya hesaplarından kendilerini tehdit etmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin başı yine dertte

KORKUTAN MESAJLAR

İddiaya göre Altıntaş, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'a, "Cezaevine gireceksin, orada sana neler yapıyorlar bir bak", Başak Tatlıtuğ'a ise "Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım" şeklinde mesajlar attı.

Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin başı yine dertte

Ünlü çiftin tedavi altına alınmasını istediği Altıntaş hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

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Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin başı yine dertte
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