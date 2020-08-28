Melek Mosso’nun derdi başka

MASKE-SOSYAL MESAFE, KURAL YOK...



Gelelim Mosso'nun kurduğu oyundaki çelişkilere. Şarkıcı, haberimi yalanlayamıyor. Yani haber doğru. Sıkıntı ise bunun hemen ardından beni konumlandırdığı nokta. Ne alakası varsa beni kadınlara şiddete ve tecavüze karşı sessiz kalmakla itham ediyor. Üstelik bu deli saçması suçlamanın ardından sevenlerini ve hazır kıta bekleyen tetikçileri sosyal medya üzerinden harekete geçirip bana karşı bir linç kampanyası başlattı. Kısa süre içinde sosyal medyadan yüzlerce hakaret ve ağza alınmayacak küfüre maruz kaldım. Mosso, bir günde 'ucuz' kahraman ilan edilirken, ben hedef tahtasına oturtuldum. Buradan, mesaj atarak şahsıma küfür ve hakaret yağdıran yüzlerce isme tek tek manevi tazminat davası açacağımı belirtmek isterim. Bu arada tek bir şarkı üretmeden kolay yoldan şöhret olma yolunu seçen Melek Mosso'nun beyanatlarıyla çelişen iki açıklamaya da yer vermek istiyorum.