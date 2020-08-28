Haberler Günaydın Haberleri Melek Mosso’nun derdi başka

’nun derdi başka

GÜNAYDIN’da çarşamba günü ’nun Aqua Florya’daki Hayal Kahvesi isimli mekanda verdiği konserin yarım kaldığını yazdım. Konuyla ilgili Mosso’yu defalarca aradığımı ama ekibinin açıklama yapmadığını da o yazıda belirttim. O gün açıklama yapmamayı, susmayı tercih eden Mosso, tam 28 saat sonra kendi kafasında kurduğu bir oyunla ortaya çıktı... Şarkıcı, olayın doğruluğunu kabul ediyor ama meseleyi bulandırıp işi başka bir platforma taşımak için çabalıyor

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 28.8.2020 03:42 ABONE OL
Melek Mosso’nun derdi başka

Çarşamba günü 'nun Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde verdiği konserde ilginç bir olayın yaşandığını yazdım. Üstelik, olayla ilgili olarak Mosso'nun ekibini aradığımı, konuyla ilgili bir açıklamalarının olup olmadığını sorduğumu da belirttim. Ama kendisi sessiz kalmayı tercih etti.

Melek Mosso’nun derdi başka

Olayın ardından Bakırköy Emniyet Müdürlüğü, o geceyle ilgili yaptığı açıklamada, konser alanında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, insanların maskesiz olduğu, yüksek sesle yayın yapıldığı, üstelik etkinliğin yasa dışı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildiği için iş yeri hakkında 1593 sayılı kanunun 282. maddesi gereğince üst seviyeden idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Melek Mosso’nun derdi başka

Mekan da yaptığı açıklamada, "Konserin son bölümünde devletimizin kolluk birimleri tüm ülkemizde yapılan denetimler kapsamında mekanımızı denetledi. Denetim sürecince , 'Bu zor zamanlarda lütfen kolluk birimlerimizi kolaylık sağlayalım' diye kendisi özellikle ricada bulunmuştur. Kontrollerin uzaması üzerine de Mosso son şarkısını söylememiştir ve konser sona ermiştir" denildi. Olay budur.

Melek Mosso’nun derdi başka

MEKANIN AÇIKLAMASI

KONTROLLER UZAYINCA SON ŞARKISINI KENDİ İSTEĞİYLE SÖYLEMEDİ

EMNİYETİN AÇIKLAMASI

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMADIĞI VE KONSERİN YASA DIŞI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN MEKANA ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

MOSSO'NUN AÇIKLAMASI

SÖYLEMİMDEN RAHATSIZ OLAN BAZI KİŞİLER BENİ POLİSE İHBAR ETTİ

Melek Mosso’nun derdi başka

MASKE-SOSYAL MESAFE, KURAL YOK...

Gelelim Mosso'nun kurduğu oyundaki çelişkilere. Şarkıcı, haberimi yalanlayamıyor. Yani haber doğru. Sıkıntı ise bunun hemen ardından beni konumlandırdığı nokta. Ne alakası varsa beni kadınlara şiddete ve tecavüze karşı sessiz kalmakla itham ediyor. Üstelik bu deli saçması suçlamanın ardından sevenlerini ve hazır kıta bekleyen tetikçileri sosyal medya üzerinden harekete geçirip bana karşı bir linç kampanyası başlattı. Kısa süre içinde sosyal medyadan yüzlerce hakaret ve ağza alınmayacak küfüre maruz kaldım. Mosso, bir günde 'ucuz' kahraman ilan edilirken, ben hedef tahtasına oturtuldum. Buradan, mesaj atarak şahsıma küfür ve hakaret yağdıran yüzlerce isme tek tek manevi tazminat davası açacağımı belirtmek isterim. Bu arada tek bir şarkı üretmeden kolay yoldan şöhret olma yolunu seçen 'nun beyanatlarıyla çelişen iki açıklamaya da yer vermek istiyorum.

Melek Mosso’nun derdi başka

Haber çıktı ve olaydan 28 saat sonra şarkıcı, akla ziyan bir açıklama ile herkesi şoke etti. Belli ki Mosso, haberin ardından kafasında bir oyun kurmuş. O oyunda kendisine 'siyasi mağdur şarkıcı', bana ise kadın düşmanı, şiddet yanlısı bir adam rolü vermeyi uygun bulmuş.

ARKADAŞINA GÖNDER
Melek Mosso’nun derdi başka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA