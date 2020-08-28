Melek Mosso’nun derdi başka

Çarşamba günü Melek Mosso'nun Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde verdiği konserde ilginç bir olayın yaşandığını yazdım. Üstelik, olayla ilgili olarak Mosso'nun ekibini aradığımı, konuyla ilgili bir açıklamalarının olup olmadığını sorduğumu da belirttim. Ama kendisi sessiz kalmayı tercih etti.
Olayın ardından Bakırköy Emniyet Müdürlüğü, o geceyle ilgili yaptığı açıklamada, konser alanında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, insanların maskesiz olduğu, yüksek sesle yayın yapıldığı, üstelik etkinliğin yasa dışı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildiği için iş yeri hakkında 1593 sayılı kanunun 282. maddesi gereğince üst seviyeden idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Mekan da yaptığı açıklamada, "Konserin son bölümünde devletimizin kolluk birimleri tüm ülkemizde yapılan denetimler kapsamında mekanımızı denetledi. Denetim sürecince Melek Mosso, 'Bu zor zamanlarda lütfen kolluk birimlerimizi kolaylık sağlayalım' diye kendisi özellikle ricada bulunmuştur. Kontrollerin uzaması üzerine de Mosso son şarkısını söylememiştir ve konser sona ermiştir" denildi. Olay budur.
MEKANIN AÇIKLAMASI
KONTROLLER UZAYINCA SON ŞARKISINI KENDİ İSTEĞİYLE SÖYLEMEDİ
EMNİYETİN AÇIKLAMASI
SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMADIĞI VE KONSERİN YASA DIŞI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN MEKANA ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
MOSSO'NUN AÇIKLAMASI
SÖYLEMİMDEN RAHATSIZ OLAN BAZI KİŞİLER BENİ POLİSE İHBAR ETTİ
MASKE-SOSYAL MESAFE, KURAL YOK...
Gelelim Mosso'nun kurduğu oyundaki çelişkilere. Şarkıcı, haberimi yalanlayamıyor. Yani haber doğru. Sıkıntı ise bunun hemen ardından beni konumlandırdığı nokta. Ne alakası varsa beni kadınlara şiddete ve tecavüze karşı sessiz kalmakla itham ediyor. Üstelik bu deli saçması suçlamanın ardından sevenlerini ve hazır kıta bekleyen tetikçileri sosyal medya üzerinden harekete geçirip bana karşı bir linç kampanyası başlattı. Kısa süre içinde sosyal medyadan yüzlerce hakaret ve ağza alınmayacak küfüre maruz kaldım. Mosso, bir günde 'ucuz' kahraman ilan edilirken, ben hedef tahtasına oturtuldum. Buradan, mesaj atarak şahsıma küfür ve hakaret yağdıran yüzlerce isme tek tek manevi tazminat davası açacağımı belirtmek isterim. Bu arada tek bir şarkı üretmeden kolay yoldan şöhret olma yolunu seçen Melek Mosso'nun beyanatlarıyla çelişen iki açıklamaya da yer vermek istiyorum.