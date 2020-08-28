Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay’ın Yıldız Çağrı Atiksoy’la olan ilişkisi için… Kafa karıştıran açıklama

Habercilerin, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un ilişkisini hatırlatması üzerine "Birlikte fotoğraflarını görünce hiçbir şey hissetmedim. Sadece şunu söyleyebilirim; gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" diye konuştu.