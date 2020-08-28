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eski eşi ’ın ’la olan ilişkisi için… Kafa karıştıran açıklama

Oyuncu , Avukat ile 4 yıllık evliliğini Aralık 2019’da sonlandırmıştı. Eski eşini, mahrem fotoğraflarını internete sızdırmakla suçlamıştı. Berk Oktay ile ’un ilişkisini hatırlatması üzerine “Birlikte fotoğraflarını görünce hiçbir şey hissetmedim. Sadece şunu söyleyebilirim; gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 11:05 Son Güncelleme: 28.8.2020 11:07 ABONE OL
Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay’ın Yıldız Çağrı Atiksoy’la olan ilişkisi için… Kafa karıştıran açıklama

Oyuncu 'dan olaylı şekilde boşanan , Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Şarapçıoğlu, eski eşi ile ilgili yöneltilen sorulara şaşırtan bir cevap verdi.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay’ın Yıldız Çağrı Atiksoy’la olan ilişkisi için… Kafa karıştıran açıklama

Oyuncu , Avukat ile 4 yıllık evliliğini Aralık 2019'da sonlandırmıştı. Eski eşini, mahrem fotoğraflarını internete sızdırmakla suçlamıştı.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay’ın Yıldız Çağrı Atiksoy’la olan ilişkisi için… Kafa karıştıran açıklama

Posta'nın haberine göre; Temmuzda da eski dizisindeki partneri ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay’ın Yıldız Çağrı Atiksoy’la olan ilişkisi için… Kafa karıştıran açıklama

Habercilerin, ile 'un ilişkisini hatırlatması üzerine "Birlikte fotoğraflarını görünce hiçbir şey hissetmedim. Sadece şunu söyleyebilirim; gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" diye konuştu.

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Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay’ın Yıldız Çağrı Atiksoy’la olan ilişkisi için… Kafa karıştıran açıklama
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