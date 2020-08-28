Merve Şarapçıoğlu eski eşi Berk Oktay’ın Yıldız Çağrı Atiksoy’la olan ilişkisi için… Kafa karıştıran açıklama

Oyuncu Berk Oktay'dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu, Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Şarapçıoğlu, eski eşi ile ilgili yöneltilen sorulara şaşırtan bir cevap verdi.
Oyuncu Berk Oktay, Avukat Merve Şarapçıoğlu ile 4 yıllık evliliğini Aralık 2019'da sonlandırmıştı. Eski eşini, mahrem fotoğraflarını internete sızdırmakla suçlamıştı.
Posta'nın haberine göre; Temmuzda da eski dizisindeki partneri Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Merve Şarapçıoğlu önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Habercilerin, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un ilişkisini hatırlatması üzerine "Birlikte fotoğraflarını görünce hiçbir şey hissetmedim. Sadece şunu söyleyebilirim; gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" diye konuştu.