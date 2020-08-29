Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den "Ne gerek vardı?" diyen takipçisine yanıt gecikmedi...

Sanat camiasının güçlü seslerinden Deniz Seki son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Sık sık kilo alıp vermesiyle bilinen Deniz Seki geçtiğimiz günlerde mayolu görüntülenmiş ve göbeği olay olmuştu.
Ters ışık mağduru olduğunu söyleyen Deniz Seki'nin aynanın karşısında verdiği pozda bacakları dikkat çekti.
Takipçilerinin bacaklarını photoshop ile incelttiği ima ettiği Deniz Seki sinirlendi. Deniz Seki bir takipçisinin "Deniz Hanım, bacakları incelttiğiniz çok bariz belli oluyor! Ne gerek vardı?" yorumuna kayıtsız kalmadı...
Cezaevinde 90 kiloya çıkan Deniz Seki, geçirdiği ameliyat sonrası 57 kiloya kadar düşmüştü. Son zamanlarda yeniden aldığı kilolarla gündeme gelen Seki, sahnelerle buluşmadan önce düzenli olarak spor yapmaya başlamış ve kısa süre içerisinde yeniden on kilo vermişti.
İşte Deniz Seki'nin photoshop eleştirilerine yanıtı...
Deniz Seki, kendisini son derece şaşırtan bu yoruma kayıtsız kalmadı ve görüntüsüne yapılan bu yoruma "En kilolu olduğum dönemlerde bile bacaklarımın ince olduğunu herkes görmüştür. Kilo verince, oynanmış fotoğraflarla diyorsunuz. Böyle bir yoruma ne gerek vardı?" yanıtını verdi.