Haberler Günaydın Haberleri Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den "Ne gerek vardı?" diyen takipçisine yanıt gecikmedi...

'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den "Ne gerek vardı?" diyen takipçisine yanıt gecikmedi...

Sanat camiasının güçlü seslerinden son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Sık sık kilo alıp vermesiyle bilinen Deniz Seki geçtiğimiz günlerde mayolu görüntülenmiş ve göbeği olay olmuştu. Ters ışık mağduru olduğunu söyleyen Deniz Seki'nin aynanın karşısında verdiği pozda bacakları dikkat çekti. Takipçilerinin bacaklarını ile incelttiği ima ettiği Deniz Seki sinirlendi. Deniz Seki bir takipçisinin "Deniz Hanım, bacakları incelttiğiniz çok bariz belli oluyor! Ne gerek vardı?" yorumuna kayıtsız kalmadı... İşte Deniz Seki'nin photoshop eleştirilerine yanıtı...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 16:38 Son Güncelleme: 29.8.2020 16:47 ABONE OL
Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den Ne gerek vardı? diyen takipçisine yanıt gecikmedi...

Sanat camiasının güçlü seslerinden son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Sık sık kilo alıp vermesiyle bilinen Deniz Seki geçtiğimiz günlerde mayolu görüntülenmiş ve göbeği olay olmuştu.

Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den Ne gerek vardı? diyen takipçisine yanıt gecikmedi...

Ters ışık mağduru olduğunu söyleyen 'nin aynanın karşısında verdiği pozda bacakları dikkat çekti.

Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den Ne gerek vardı? diyen takipçisine yanıt gecikmedi...

Takipçilerinin bacaklarını ile incelttiği ima ettiği sinirlendi. Deniz Seki bir takipçisinin "Deniz Hanım, bacakları incelttiğiniz çok bariz belli oluyor! Ne gerek vardı?" yorumuna kayıtsız kalmadı...

Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den Ne gerek vardı? diyen takipçisine yanıt gecikmedi...

Cezaevinde 90 kiloya çıkan , geçirdiği ameliyat sonrası 57 kiloya kadar düşmüştü. Son zamanlarda yeniden aldığı kilolarla gündeme gelen Seki, sahnelerle buluşmadan önce düzenli olarak spor yapmaya başlamış ve kısa süre içerisinde yeniden on kilo vermişti.

Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den Ne gerek vardı? diyen takipçisine yanıt gecikmedi...

İşte 'nin eleştirilerine yanıtı...

Deniz Seki, kendisini son derece şaşırtan bu yoruma kayıtsız kalmadı ve görüntüsüne yapılan bu yoruma "En kilolu olduğum dönemlerde bile bacaklarımın ince olduğunu herkes görmüştür. Kilo verince, oynanmış fotoğraflarla diyorsunuz. Böyle bir yoruma ne gerek vardı?" yanıtını verdi.

Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den Ne gerek vardı? diyen takipçisine yanıt gecikmedi...

'ye birçok hayranından ise destek yorumları geldi.

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Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den "Ne gerek vardı?" diyen takipçisine yanıt gecikmedi...
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