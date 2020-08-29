Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...

KARNI AÇIK POZ VERMEM

Geçtiğimiz aylarda anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti. Oğlu Marsel'e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz gün karnı açık poz vermişti. Söz konusu fotoğraflar sonrası Şancı, bir televizyon programında "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuştu.