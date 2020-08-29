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'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...

Hamile ünlülerin karnı açık verdiği pozlar sonrası bir televizyon programında, 'Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuşan sosyetik güzel , açıklaması sonrası mankenlik dönemine ait çekilen çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan ünlü gazeteci hakkında oldu. Ebru Şancı, 'Yaptığım açıklamalar sonrası mankenlik yaptığım dönemde çekilen görüntülerimi kullanarak beni küçük düşüren Seyhan Erdağ'ın cezalandırılmasını istiyorum. Evlendim ve 2 çocuk sahibiyim. 3. çocuğumu bekliyorum' dedi.

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Giriş Tarihi: 29.8.2020 15:08 Son Güncelleme: 29.8.2020 15:26 ABONE OL
Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...

Ünlü manken , 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti.

Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...

KARNI AÇIK POZ VERMEM

Geçtiğimiz aylarda anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti. Oğlu Marsel'e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz gün karnı açık poz vermişti. Söz konusu fotoğraflar sonrası Şancı, bir televizyon programında "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuştu.

Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...

ÜNLÜ GAZETECİ YAPTI YAPACAĞINI

Ünlü gazeteci iddiaya göre kendisine ait bir sosyal medya hesabından 'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına, 'Karnı açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum' diyerek alaylı bir mesaj paylaştı.

Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...

SAVCILIĞA BAŞVURDU

'ın paylaşımı sonrası savcılığa başvuran Şancı, 'Mankenlik yaptığım dönemde çekilen görüntülerimi kullanarak beni küçük düşüren Erdağ'ın cezalandırılmasını istiyorum.

Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...

Evlendim ve 2 çocuk sahibiyim. 3. Çocuğumu da bekliyorum. Bu yapılan özel hayatımın ihlalidir' diyerek oldu.

Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...

Savcılık tarafından Şancı'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...
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