Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşması gerçekleşti! Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu!

Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın yemekte buluştu. Ayvalık'ta buluşan ikiliye eşlik edenler arasında Çağla Altunkaya, Helin Avşar yer alıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Acun Ilıcalı; "Büyük buluşma" notunu paylaşırken; Hülya Avşar aynı fotoğraf için "Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma" açıklamasını yazdı. Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya hayranlarının dikkatini çekerken binlerce yorum yapıldı.
Acun Ilıcalı, sevgili Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar'ın yanına Ayvalık'a gitti. Uzun süredir birlikte görülmeyen çift bir yemekte birlikte oldukları kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafta Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu.
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çiftine masada Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından "Büyük buluşma" yazarak ve Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaştı.
Hülya Avşar aynı fotoğraf için "Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma" açıklamasını yazdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni ise gecikmedi.