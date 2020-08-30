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ve ’ın geleneksel buluşması gerçekleşti! Acun’un sevgilisi damga vurdu!

ve ’ın geleneksel Ayvalık buluşmasına damga vurdu. Uzun süredir İstanbul’da görülmeyen Hülya Avşar yaz tatilini Ayvalık’ta geçiriyor. Yakın arkadaş olan Acun ve Hülya birlikte yemek yedikleri kareyi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Magazin gündeminde konuşulan görüntüde Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın olması ise dikkat çekti. Ilıcalı fotoğrafı sosyal medya hesabından “Büyük buluşma” notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 21:52 Son Güncelleme: 30.8.2020 21:58 ABONE OL
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşması gerçekleşti! Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu!

ve 'ın yemekte buluştu. Ayvalık'ta buluşan ikiliye eşlik edenler arasında , Helin Avşar yer alıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Acun Ilıcalı; "Büyük buluşma" notunu paylaşırken; Hülya Avşar aynı fotoğraf için "Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma" açıklamasını yazdı. Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya hayranlarının dikkatini çekerken binlerce yorum yapıldı.

ACUN ILICALI VE HÜLYA AVŞAR'IN GELENEKSEL BULUŞMASI!

Acun Ilıcalı, sevgili Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar'ın yanına Ayvalık'a gitti. Uzun süredir birlikte görülmeyen çift bir yemekte birlikte oldukları kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafta Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu.

Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşması gerçekleşti! Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu!

AVŞAR KARDEŞLER EŞLİK ETTİ

- çiftine masada 'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından "Büyük buluşma" yazarak ve Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaştı.

Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşması gerçekleşti! Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu!

aynı fotoğraf için "Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma" açıklamasını yazdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni ise gecikmedi.

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Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşması gerçekleşti! Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu!
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