Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşması gerçekleşti! Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu!

AVŞAR KARDEŞLER EŞLİK ETTİ

Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çiftine masada Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından "Büyük buluşma" yazarak ve Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaştı.