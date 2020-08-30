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düzenlemesini savunan Rock’çıya ağza alınmayacak sözler söyledi! hakareti affetmedi

Rock müzik şarkıcısı , meslektaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Kuzey, düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından kendisine sinkaflı sözler sarf eden Aslım'ın cezalandırılmasını istedi

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Giriş Tarihi: 30.8.2020 08:59 Son Güncelleme: 30.8.2020 09:05 ABONE OL
Aylin Aslım sosyal medya düzenlemesini savunan Rock’çıya ağza alınmayacak sözler söyledi! Umut Kuzey hakareti affetmedi

Ünlü rock'çı ve organizatör , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemesiyle ilgili karanına destek vermesi üzerine şarkıcı 'ın hedefi haline geldi.

Aylin Aslım sosyal medya düzenlemesini savunan Rock’çıya ağza alınmayacak sözler söyledi! Umut Kuzey hakareti affetmedi

'KLAVYE DELİKANLILIĞI BİTİYOR'

Kuzey'in, 'Klavye delikanlılığı bitiyor' şeklinde bir paylaşımına karşılık Aslım, 'Hadi şimdi savunun büyük festival organizatörünüzü. Mühim işler yapıyor' ifadesini kullandı.

Aylin Aslım sosyal medya düzenlemesini savunan Rock’çıya ağza alınmayacak sözler söyledi! Umut Kuzey hakareti affetmedi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey, hakkında paylaşılan tweetler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Aylin Aslım sosyal medya düzenlemesini savunan Rock’çıya ağza alınmayacak sözler söyledi! Umut Kuzey hakareti affetmedi

Ünlü rock'çı, 'ın yanı sıra aralarında Hayko Cepkin'in de bulunduğu, 'Yalaka, dönek, ya...' gibi sinkaflı sözler sarf eden şahısların cezalandırılmasını istedi.

Aylin Aslım sosyal medya düzenlemesini savunan Rock’çıya ağza alınmayacak sözler söyledi! Umut Kuzey hakareti affetmedi

Kuzey'in ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aylin Aslım sosyal medya düzenlemesini savunan Rock’çıya ağza alınmayacak sözler söyledi! Umut Kuzey hakareti affetmedi
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