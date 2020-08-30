Aylin Aslım sosyal medya düzenlemesini savunan Rock’çıya ağza alınmayacak sözler söyledi! Umut Kuzey hakareti affetmedi

Ünlü rock'çı ve organizatör Umut Kuzey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesiyle ilgili karanına destek vermesi üzerine şarkıcı Aylin Aslım'ın hedefi haline geldi.
'KLAVYE DELİKANLILIĞI BİTİYOR'
Kuzey'in, 'Klavye delikanlılığı bitiyor' şeklinde bir paylaşımına karşılık Aslım, 'Hadi şimdi savunun büyük festival organizatörünüzü. Mühim işler yapıyor' ifadesini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kuzey, hakkında paylaşılan tweetler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Ünlü rock'çı, Aylin Aslım'ın yanı sıra aralarında Hayko Cepkin'in de bulunduğu, 'Yalaka, dönek, ya...' gibi sinkaflı sözler sarf eden şahısların cezalandırılmasını istedi.
Kuzey'in ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.