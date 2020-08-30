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ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Bergin’in hayat hikayesini konu alan film 1.5 yıldır hazırlık aşamasında. Bilinmezliklerin yaşandığı filmin yanı sıra şimdi de adına verilmek istenen ödüle sekte vuruldu. Altın Çilek Film Festivali’nde Bergen’in anısına ailesine ödül verilmek istendi. Bergen’in ablası onay verdi ancak aileden filmin hakları için muvafakatname alan proje sahibi Mine Şengöz duruma engel oldu. Bergen’in ablası Mukadder Hanım, kardeşi adına verilecek ödülü almalarının engellenmesine üzüldü.

FUNDA KARAYEL
Giriş Tarihi: 30.8.2020 09:18 Son Güncelleme: 30.8.2020 09:22 ABONE OL
Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen filmler arasında en merak edileni, arabesk müziğinin bir döneme damga vurmuş isimlerinden 'in zorlu hayat hikayesiydi.

Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Yaklaşık 1.5 yıldır hazırlık sürecinde olan filmde yine bir bilinmezlik yaşanıyor. Film ertelendi mi yoksa hiç çekilmeyecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz.

Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Öte yandan yaşanan belirsizlikler sadece filmin geleceği ile ilgili değil. Aileden filmin hakları için muvafakatname alan proje sahibi Mine Şengöz ve yıllar sonra 'e verilmek istenen ödülle ilgili ortaya çıkan bazı krizler de en az film kadar gündemde.

Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Her şey Eylül ayında Mersin'de düzenlenmesi planlanan Altın Çilek'te Mersinli olan 'in anısına ailesine ödül verilmesinin istenmesiyle başlıyor.

Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Festival komitesi, 'in ablası 'la görüşerek ödül töreninden bahsediyor, Mukadder Hanım durumdan çok memnun olduklarını söylüyor ama ödülü alması için izin çıkmıyor.

Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

'İzni vermeyen kim?' dersiniz, Mine Şengöz. Aileyi arayarak "Gidemezsiniz, katılamazsınız, o ödülü alamazsınız" diyor ancak sebep ne, Şengöz neden sinirleniyor ve böyle davranıyor kimse bilmiyor.

Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Buradaki temel soru işareti şu; konunun filmle herhangi bir alakası yok. Mersinli bir sanatçının anısına ödül verilmek isteniyor, aile de memnun olup kabul ediyor.

Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Peki buna kim, neden karışabiliyor?

Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Bu durumda 'in ailesi ödülü almalı mı yoksa filmin proje sahibinin sözünü dinleyip almamalı mı?

Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Ben konunun içinden çıkamadım, yorum sizin.

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Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı
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