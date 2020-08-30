Bergen ödülüne neden izin yok! Filmden sonra ödülde de kriz çıktı

Pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen filmler arasında en merak edileni, arabesk müziğinin bir döneme damga vurmuş isimlerinden Bergen'in zorlu hayat hikayesiydi.
Yaklaşık 1.5 yıldır hazırlık sürecinde olan filmde yine bir bilinmezlik yaşanıyor. Film ertelendi mi yoksa hiç çekilmeyecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz.
Öte yandan yaşanan belirsizlikler sadece filmin geleceği ile ilgili değil. Aileden filmin hakları için muvafakatname alan proje sahibi Mine Şengöz ve yıllar sonra Bergen'e verilmek istenen ödülle ilgili ortaya çıkan bazı krizler de en az film kadar gündemde.
Her şey Eylül ayında Mersin'de düzenlenmesi planlanan Altın Çilek'te Mersinli olan Bergen'in anısına ailesine ödül verilmesinin istenmesiyle başlıyor.
Festival komitesi, Bergen'in ablası Mukadder Hanım'la görüşerek ödül töreninden bahsediyor, Mukadder Hanım durumdan çok memnun olduklarını söylüyor ama ödülü alması için izin çıkmıyor.
'İzni vermeyen kim?' dersiniz, Mine Şengöz. Aileyi arayarak "Gidemezsiniz, katılamazsınız, o ödülü alamazsınız" diyor ancak sebep ne, Şengöz neden sinirleniyor ve böyle davranıyor kimse bilmiyor.
Buradaki temel soru işareti şu; konunun filmle herhangi bir alakası yok. Mersinli bir sanatçının anısına ödül verilmek isteniyor, aile de memnun olup kabul ediyor.
Peki buna kim, neden karışabiliyor?
Bu durumda Bergen'in ailesi ödülü almalı mı yoksa filmin proje sahibinin sözünü dinleyip almamalı mı?
Ben konunun içinden çıkamadım, yorum sizin.