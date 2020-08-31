Berrak Tüzünataç şezlongta samimi şekilde yakalanmıştı... Berrak Tüzünataç ile yeni sevgilisinden aşk pozu!

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'dan kısa bir süre önce ayrılan oyuncu Berrak Tüzünataç tatilde yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir kariyerinden çok yaşadığı aşklarla gündeme gelen oyuncu Berrak Tüzünataç, geçiğimiz günlerde ünlü senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile şezlongta samimi şekilde yakalanmıştı.