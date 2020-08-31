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şekilde yakalanmıştı... Berrak Tüzünataç ile yeni sevgilisinden aşk pozu!

'un eski eşi Berk Suyabatmaz'dan kısa bir süre önce ayrılan oyuncu tatilde yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir kariyerinden çok yaşadığı aşklarla gündeme gelen oyuncu Berrak Tüzünataç, geçiğimiz günlerde ünlü senarist 'in oğlu ile şekilde yakalanmıştı. Berrak Tüzünataç gündeme bomba gibi düşen şezlong görüntülerinden sonra sosyal medya hesabından aşk iddialarını doğrular türden paylaşımda bulundu. İşte Ali Yörenç ile aşk pozu...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 10:11 Son Güncelleme: 31.8.2020 10:24 ABONE OL
Berrak Tüzünataç şezlongta samimi şekilde yakalanmıştı... Berrak Tüzünataç ile yeni sevgilisinden aşk pozu!

'un eski eşi Berk Suyabatmaz'dan kısa bir süre önce ayrılan oyuncu tatilde yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir kariyerinden çok yaşadığı aşklarla gündeme gelen oyuncu Berrak Tüzünataç, geçiğimiz günlerde ünlü senarist 'in oğlu ile şekilde yakalanmıştı.

Berrak Tüzünataç şezlongta samimi şekilde yakalanmıştı... Berrak Tüzünataç ile yeni sevgilisinden aşk pozu!

gündeme bomba gibi düşen şezlong görüntülerinden sonra sosyal medya hesabından aşk iddialarını doğrular türden paylaşımda bulundu.

Berrak Tüzünataç şezlongta samimi şekilde yakalanmıştı... Berrak Tüzünataç ile yeni sevgilisinden aşk pozu!

ile ünlü senarist 'in oğlu 'in, Çeşme'de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift, Marmaris'te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından görüntülenmişti.

Berrak Tüzünataç şezlongta samimi şekilde yakalanmıştı... Berrak Tüzünataç ile yeni sevgilisinden aşk pozu!

, sevgilisiyle birlikte çekildiği karesini Türkçesi 'kesinlikle' anlamına gelen 'absolutely' notuyla paylaştı ve aşkını ilan etti.

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Berrak Tüzünataç şezlongta samimi şekilde yakalanmıştı... Berrak Tüzünataç ile yeni sevgilisinden aşk pozu!
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