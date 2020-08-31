Demet Evgar gözyaşlarına boğuldu! Oyuncu Demet Evgar'ın acı kaybı... Demet Evgar: Sevgilim… Yolun açık olsun

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ı yıkan ölüm. Demet Evgar, babaannesi Sabahat Evgar'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 86 yaşındaki Sabahat Evgar, 29 Ağustos günü Urla'daki yazlığında düşüp beyin kanaması geçirdi.
Hastaneye kaldırılan Demet Evgar'ın babaannesi Sabahat Evgar, yapılan müdahalelere rağmen 30 Ağustos günü hayatını kaybetti.
Demet Evgar'ın Manisa'da yaşayan ve dün yaşamını yitiren 86 yaşındaki babaannesi Sabahat Evgar, için Hatuniye Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Kılınan namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Demet Evgar'ın 'sevgilim' dediği babaannesinin cenazesi memleketi Manisa'da toprağa verildi. Oldukça üzgün olduğu gözlenen ve cenaze namazına da katılan oyuncu Demet Evgar, taziyeleri kabul etti.
DUYGU DOLU MESAJ
Demet Evgar acı haberi sosyal medyasından paylaştı. Ünlü sanatçı " Sabahat… Anlamı güzellik. Bilenler bilir. Neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz babaannemiz, annemiz, anne-annemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar'ı öğle namazında Manisa Hatuniye Cami'den bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız. Sevgilim… Yolun açık olsun kuşlar gibi gittin, aniden tam da istediğin gibi Atatürk'ün kızı 30 Ağustos'ta" mesajıyla duygulandırdı.