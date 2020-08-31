Demet Evgar gözyaşlarına boğuldu! Oyuncu Demet Evgar'ın acı kaybı... Demet Evgar: Sevgilim… Yolun açık olsun

Demet Evgar'ın 'sevgilim' dediği babaannesinin cenazesi memleketi Manisa'da toprağa verildi. Oldukça üzgün olduğu gözlenen ve cenaze namazına da katılan oyuncu Demet Evgar, taziyeleri kabul etti.

DUYGU DOLU MESAJ

Demet Evgar acı haberi sosyal medyasından paylaştı. Ünlü sanatçı " Sabahat… Anlamı güzellik. Bilenler bilir. Neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz babaannemiz, annemiz, anne-annemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar'ı öğle namazında Manisa Hatuniye Cami'den bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız. Sevgilim… Yolun açık olsun kuşlar gibi gittin, aniden tam da istediğin gibi Atatürk'ün kızı 30 Ağustos'ta" mesajıyla duygulandırdı.