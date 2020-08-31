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’lu günler başlıyor… Büyük buluşma bugün

12 sezondur başarılarıyla adından söz ettiren , bugün ’de yeni sezonu açıyor. Erol, boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, mağduriyet yaşayanlar, aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 08:08 Son Güncelleme: 31.8.2020 08:16 ABONE OL
Esra Erol’lu günler başlıyor… Büyük buluşma bugün

12 sezondur başarılarıyla adından söz ettiren 'Esra Erol'da', bugün izleyicisiyle buluşuyor. Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak.

Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulacak. Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.

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Esra Erol’lu günler başlıyor… Büyük buluşma bugün
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