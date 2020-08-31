MasterChef kulisinde büyük olay! MasterChef Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında "edep" kavgası!

Esra ile Gülşah'ın 'edep' kavgası

Erkeklerin kavgası esnasında diğer odadan bağırışlar yükseldi. Bu kez kavga edenler kırmızı takımdan Esra Tokelli ile mavi takımdan Gülşah Suna oldu. Esra'nın puanlar açıklanırken söylediklerine tepki veren Gülşah, evde bunu dile getirince kavga çıktı.

Agresif bir tavır sergileyen Esra bağırtıları ile ortalığı birbirine kattı. Gülşah bunun üzerine "Edep biraz adap' diye bağırarak karşılık verdi. Esra bu sözlere daha da çıldırdı. Araya giren Duygu, Gülşah'ı alıp odadan çıkarttı.