MasterChef kulisinde büyük olay! MasterChef Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında "edep" kavgası!

MasterChef'in geçtiğimiz günlerdeki bölümünde Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında büyük kavga yaşandı. "Edep" kavgası olarak ekranlara yansıyan ikilinin tartışması büyünce diğer yarışmacılar ikiliyi ayırmak zorunda kaldılar. Aynı zamanda sadece ikili değil Barbaros'da yarışması sırasında büyük sinir harbine tutuldu. İşte MasterChef Esra ve Gülşah arasındaki kavganın detayları!
Esra Tokelli ve Gülşah Suna, MasterChef kulisinde kavga ettiler. Kuliste yaşanan kavga ekranlara yansırken sosyal medyada gündem oldu.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDEKİ ESRA VE GÜLŞAH ARASINDAKİ KAVGANIN DETAYLARI!
Masterchef Türkiye eleme adaylarının belirlendiği yarışmada olayla çıktı. TV8 yarışmacıları Barbaros ile Berk birbirine girerken, Esra Tokelli ile Gülşah'ın edepsiz kavgası da olaydı.
Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ortalık birbirine girdi. Büyük hezimet yaşayan mavi takımla kırmızı takım kulise çekilince kavga çıktı. Önce Barbaros yarışma esnasında sinirlendiği Berk'in üstüne yürüdü. Fiziksel temasın eşiğine gelen Barbaros'u diğer yarışmacılar engelledi. Kızlar cephesinde de bağırışlar yükseldi. Esra Tokelli ile Gülşah Suna arasındaki kavga 'edep' üzerinden hayli edepsiz bir şekilde oldu.
Kuliste kavga çıktı
Bu atışma sonuçlar açıklandıktan sonra kulise de yansıdı. Puanların belli olmasından sonra kulise geçen yarışmacılar birbirine girdi. Barbaros ile Berk arasında fiziki temasa varma noktasına gelen kavgayı diğer takım arkadaşları önledi. Barbaros güçlükle 'sakinleştirilip' odadan çıkarıldı. Bu sırada Berk ise sakin bir şekilde koltukta oturup onun bağırmalarını izledi.
Esra ile Gülşah'ın 'edep' kavgası
Erkeklerin kavgası esnasında diğer odadan bağırışlar yükseldi. Bu kez kavga edenler kırmızı takımdan Esra Tokelli ile mavi takımdan Gülşah Suna oldu. Esra'nın puanlar açıklanırken söylediklerine tepki veren Gülşah, evde bunu dile getirince kavga çıktı.
Agresif bir tavır sergileyen Esra bağırtıları ile ortalığı birbirine kattı. Gülşah bunun üzerine "Edep biraz adap' diye bağırarak karşılık verdi. Esra bu sözlere daha da çıldırdı. Araya giren Duygu, Gülşah'ı alıp odadan çıkarttı.
Hızını ve öfkesini alamayan Esra bu kez takım kaptanı Özgül'e bağırmaya başladı. Özgül'ün kendisinden yana çıkmamasına sert tepki veren Esra, 'Takım kaptanısın müdahale etsene' diye ona çıkıştı. Özgül ise 'Bu takım olayından çıkmış şahsi kavgaya dönmüş' diyerek olgun bir tutum takındı.