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kulisinde büyük olay! MasterChef ve arasında "edep" kavgası!

Ekranların sevilen yemek yarışması 'in kulisinde geçtiğimiz günlerde kavga çıktı. ve arasında yaşanan "edep" kavgası giderek büyüdü ve ikili arasındaki gergin anlar yaşandı. Kuliste yaşanan bu kavganın ardından sosyal medyada büyük tepki uyandırırken Tokelli ve Gülşah Suna isimleri araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirleri arasında "edep" kavgası eden ve Esra arasındaki kavganın detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 10:40 Son Güncelleme: 31.8.2020 10:43 ABONE OL
MasterChef kulisinde büyük olay! MasterChef Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında edep kavgası!

'in geçtiğimiz günlerdeki bölümünde ve arasında büyük kavga yaşandı. "Edep" kavgası olarak ekranlara yansıyan ikilinin tartışması büyünce diğer yarışmacılar ikiliyi ayırmak zorunda kaldılar. Aynı zamanda sadece ikili değil Barbaros'da yarışması sırasında büyük sinir harbine tutuldu. İşte ve Gülşah arasındaki kavganın detayları!

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE EDEP KAVGASI!

Esra Tokelli ve Gülşah Suna, MasterChef kulisinde kavga ettiler. Kuliste yaşanan kavga ekranlara yansırken sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef kulisinde büyük olay! MasterChef Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında edep kavgası!

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDEKİ ESRA VE GÜLŞAH ARASINDAKİ KAVGANIN DETAYLARI!

Türkiye eleme adaylarının belirlendiği yarışmada olayla çıktı. TV8 yarışmacıları Barbaros ile Berk birbirine girerken, ile Gülşah'ın edepsiz kavgası da olaydı.

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ortalık birbirine girdi. Büyük hezimet yaşayan mavi takımla kırmızı takım kulise çekilince kavga çıktı. Önce Barbaros yarışma esnasında sinirlendiği Berk'in üstüne yürüdü. Fiziksel temasın eşiğine gelen Barbaros'u diğer yarışmacılar engelledi. Kızlar cephesinde de bağırışlar yükseldi. Esra Tokelli ile arasındaki kavga 'edep' üzerinden hayli edepsiz bir şekilde oldu.

MasterChef kulisinde büyük olay! MasterChef Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında edep kavgası!

Kuliste kavga çıktı

Bu atışma sonuçlar açıklandıktan sonra kulise de yansıdı. Puanların belli olmasından sonra kulise geçen yarışmacılar birbirine girdi. Barbaros ile Berk arasında fiziki temasa varma noktasına gelen kavgayı diğer takım arkadaşları önledi. Barbaros güçlükle 'sakinleştirilip' odadan çıkarıldı. Bu sırada Berk ise sakin bir şekilde koltukta oturup onun bağırmalarını izledi.

MasterChef kulisinde büyük olay! MasterChef Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında edep kavgası!

Esra ile Gülşah'ın 'edep' kavgası

Erkeklerin kavgası esnasında diğer odadan bağırışlar yükseldi. Bu kez kavga edenler kırmızı takımdan ile mavi takımdan oldu. Esra'nın puanlar açıklanırken söylediklerine tepki veren Gülşah, evde bunu dile getirince kavga çıktı.

Agresif bir tavır sergileyen Esra bağırtıları ile ortalığı birbirine kattı. Gülşah bunun üzerine "Edep biraz adap' diye bağırarak karşılık verdi. Esra bu sözlere daha da çıldırdı. Araya giren Duygu, Gülşah'ı alıp odadan çıkarttı.

MasterChef kulisinde büyük olay! MasterChef Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında edep kavgası!

Hızını ve öfkesini alamayan Esra bu kez takım kaptanı Özgül'e bağırmaya başladı. Özgül'ün kendisinden yana çıkmamasına sert tepki veren Esra, 'Takım kaptanısın müdahale etsene' diye ona çıkıştı. Özgül ise 'Bu takım olayından çıkmış şahsi kavgaya dönmüş' diyerek olgun bir tutum takındı.

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MasterChef kulisinde büyük olay! MasterChef Esra Tokelli ve Gülşah Suna arasında "edep" kavgası!
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