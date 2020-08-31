SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti! Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi ve Hercai dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, ATV'nin yeni dizi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosunda da yer almaktaydı.