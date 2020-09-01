MFÖ’ye attığınız çamur ancak size yakışır

401 BİLET SATILDI



Kimi 'Bodrum konserlerinde tek bilet satılmadığı için organizasyon iptal edildi' yalanını uydurdu, kimileri ise Mazhar Alanson'a aitmiş gibi gösterdikleri Atatürk düşmanı bir sosyal medya paylaşımıyla onu itibarsızlaştırmaya çalıştı. Ancak Alanson, o yazının kendisine ait olmadığını çoktan belirtti bile. Bu arada bilet satılmadığı iddiasıyla ilgili organizasyon şirketi de 401 bilet satışının olduğunu açıkladı. Herkes bilir; konser biletlerinin belli bir kısmı konser günü kapıdan gerçekleşir. Yani onun matematiğini de eklediğinizde MFÖ grubuna hayranlarının teveccühünün ve beğenisinin devam ettiği ortada... Klavye delikanlılarının MFÖ'yü linç etme sebebi ise ilerleyen saatlerde ortaya çıktı. Karın ağrıları, Mazhar Alanson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödüldü... Alanson'u tefe koymaya çalışan ucuz, klavye delikanlıları dinleyin! MFÖ'nün her konseri kapalı gişe iş yapar bu bir, bunu kimse asla değiştiremez. MFÖ bu ülkenin altınıdır, atacağınız hiçbir çamur, altından değer kaybettirmez, bu da iki...