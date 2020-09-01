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intikam almaya çalışıyor!

Armatör 'nun oğlu ile Temmuz 2013'te Atatürk'ün yatı Savarona'da evlenen Reyhan 'nun boşanmak için Aralık ayında mahkemeye başvurduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Yedi yıllık evliliğini bitirmek isteyen Reyhan Hanım ile Kemal Bey'in çekişmeli bir dava süreci geçirdiğini duyuyorum.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 1.9.2020 01:53 Son Güncelleme: 1.9.2020 03:18 ABONE OL
Parayla intikam almaya çalışıyor!

Armatör 'nun oğlu ile Temmuz 2013'te Atatürk'ün yatı Savarona'da evlenen Reyhan 'nun boşanmak için Aralık ayında mahkemeye başvurduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Yedi yıllık evliliğini bitirmek isteyen Reyhan Hanım ile Kemal Bey'in çekişmeli bir dava süreci geçirdiğini duyuyorum.

Parayla intikam almaya çalışıyor!

Bu arada öğrendim ki, Aralık ayında boşanma davalarının ilk duruşması görülecek olan çiftten Kemal Bey, 6 yaşındaki kızlarının okul ücretini dahi ödemediği gibi, ufak tefek masraflarını bile karşılamıyormuş!

Parayla intikam almaya çalışıyor!

İlk başta, maddi-manevi 5 milyon lira tazminat talep eden Reyhan Hanım'ın uzlaşmak için sadece kızı için nafaka talep etmesine rağmen buna da yanaşmayan Kemal Bey, Reyhan Hanım'ın boşanmak istemesinin hırsını, anlaşılan maddi sıkıntı yaşatarak çıkarmaya çalışıyor! Ancak sıkıntı çekenin çocuğu olduğunu da unutuyor!

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Parayla intikam almaya çalışıyor!
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