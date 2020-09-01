Parayla intikam almaya çalışıyor!

Armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun oğlu Kemal Sadıkoğlu ile Temmuz 2013'te Atatürk'ün yatı Savarona'da evlenen Reyhan Baylan Sadıkoğlu'nun boşanmak için Aralık ayında mahkemeye başvurduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Yedi yıllık evliliğini bitirmek isteyen Reyhan Hanım ile Kemal Bey'in çekişmeli bir dava süreci geçirdiğini duyuyorum.
Bu arada öğrendim ki, Aralık ayında boşanma davalarının ilk duruşması görülecek olan çiftten Kemal Bey, 6 yaşındaki kızlarının okul ücretini dahi ödemediği gibi, ufak tefek masraflarını bile karşılamıyormuş!
İlk başta, maddi-manevi 5 milyon lira tazminat talep eden Reyhan Hanım'ın uzlaşmak için sadece kızı için nafaka talep etmesine rağmen buna da yanaşmayan Kemal Bey, Reyhan Hanım'ın boşanmak istemesinin hırsını, anlaşılan maddi sıkıntı yaşatarak çıkarmaya çalışıyor! Ancak sıkıntı çekenin çocuğu olduğunu da unutuyor!