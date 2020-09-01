Parayla intikam almaya çalışıyor!

İlk başta, maddi-manevi 5 milyon lira tazminat talep eden Reyhan Hanım'ın uzlaşmak için sadece kızı için nafaka talep etmesine rağmen buna da yanaşmayan Kemal Bey, Reyhan Hanım'ın boşanmak istemesinin hırsını, anlaşılan maddi sıkıntı yaşatarak çıkarmaya çalışıyor! Ancak sıkıntı çekenin çocuğu olduğunu da unutuyor!