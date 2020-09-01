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Haberi: 'nde "" lakabıyla tanınan usta oyuncu sevenlerini üzdü! "" dizisinin çekimleri için ’teydi…

usta ’dan gelen haberiyle sarsıldı. Bir dönemin efsane dizilerinden 'nde "" lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu 'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. ’nin yeni dizisi "" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Bu acı haber sanat dünyasında şoke etkisi yarattı. Haldun Boysan'ın sevenleri ünlü oyuncunun vefatıyla yasa boğuldu.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 09:51 Son Güncelleme: 1.9.2020 10:42 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
Olmadı be Halduş... Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım. Kavuşturulmuş eller, 'Prensesim' diye seslenişin o ses tonun hep kulaklarımda olacak.

Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…

YEKTA KOPAN
Ah be Haldun'un, ah be Raca'm! Çok ama çok üzgünüm. 'dan 'a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi. Raca'mızdı o bizim, kuzumuzdu. Parasız günlerimizde cüzdanımız bir oldu, sıkıntılı günlerimizde sohbetimiz daim oldu. Öyle çok an ve anı var ki şu anda aklımda. Osman, Tunç, sen, ben. Daha kimler kimler var o yılların tanığı... Buraya bir anı yazıp seni gülümseyerek uğurlamak isterdim ama olmadı, yapamadım Raca. Büyük Beşiktaşlı, büyük yürekli dostum. Dayanmamış yüreğin dünyanın derdine, kederine. Gitmişsin. Çok üzgünüm

Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti! Sevenlerini hüzne boğdu | Video

Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…

KEMAL BAŞAR
Çocukluğum... Babamla aramdaki köprü... Beni Beşiktaşlı yapan adam... Kaybettik.

Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…

MURAT AKKOYUNLU
... Huzur içinde uyu.

Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…

VOLKAN SEVERCAN
İçim acıyor... Canım arkadaşım, çılgın Beşiktaşlı... Çok üzgünüm... Yolun ışıklarla dolsun... Nurlar içinde yat...

Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…

HAKAN YILMAZ
Değerli oyuncu abimiz 'ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Sevenleri ve yakınlarına sabır dilerim. Allah rahmet eylesin.

Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…

ANIL İLTER
Çok üzgünüm çok. Allah sana gani gani rahmet eylesin benim güzel abim.

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Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde "Tombalacı" lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! "Maria ile Mustafa" dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…
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