Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde "Tombalacı" lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! "Maria ile Mustafa" dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…

YEKTA KOPAN

Ah be Haldun'un, ah be Raca'm! Çok ama çok üzgünüm. Ankara'dan İstanbul'a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi. Raca'mızdı o bizim, kuzumuzdu. Parasız günlerimizde cüzdanımız bir oldu, sıkıntılı günlerimizde sohbetimiz daim oldu. Öyle çok an ve anı var ki şu anda aklımda. Osman, Tunç, sen, ben. Daha kimler kimler var o yılların tanığı... Buraya bir anı yazıp seni gülümseyerek uğurlamak isterdim ama olmadı, yapamadım Raca. Büyük Beşiktaşlı, büyük yürekli dostum. Dayanmamış yüreğin dünyanın derdine, kederine. Gitmişsin. Çok üzgünüm

Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti! Sevenlerini hüzne boğdu | Video