Son Dakika Haberi: Kurtlar Vadisi'nde "Tombalacı" lakabıyla tanınan usta oyuncu Haldun Boysan sevenlerini üzdü! "Maria ile Mustafa" dizisinin çekimleri için Ürgüp’teydi…

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
Olmadı be Halduş... Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım. Kavuşturulmuş eller, 'Prensesim' diye seslenişin o ses tonun hep kulaklarımda olacak.
YEKTA KOPAN
Ah be Haldun'un, ah be Raca'm! Çok ama çok üzgünüm. Ankara'dan İstanbul'a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi. Raca'mızdı o bizim, kuzumuzdu. Parasız günlerimizde cüzdanımız bir oldu, sıkıntılı günlerimizde sohbetimiz daim oldu. Öyle çok an ve anı var ki şu anda aklımda. Osman, Tunç, sen, ben. Daha kimler kimler var o yılların tanığı... Buraya bir anı yazıp seni gülümseyerek uğurlamak isterdim ama olmadı, yapamadım Raca. Büyük Beşiktaşlı, büyük yürekli dostum. Dayanmamış yüreğin dünyanın derdine, kederine. Gitmişsin. Çok üzgünüm
Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti! Sevenlerini hüzne boğdu | Video
KEMAL BAŞAR
Çocukluğum... Babamla aramdaki köprü... Beni Beşiktaşlı yapan adam... Kaybettik.
VOLKAN SEVERCAN
İçim acıyor... Canım arkadaşım, çılgın Beşiktaşlı... Çok üzgünüm... Yolun ışıklarla dolsun... Nurlar içinde yat...
HAKAN YILMAZ
Değerli oyuncu abimiz Haldun Boysan'ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Sevenleri ve yakınlarına sabır dilerim. Allah rahmet eylesin.
ANIL İLTER
Çok üzgünüm çok. Allah sana gani gani rahmet eylesin benim güzel abim.