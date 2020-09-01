SON DAKİKA | Haldun Boysan hayatını kaybetti! Usta oyuncu Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Son dakika haberleri... Türk sinemasına, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de damga vuran Haldun Boysan, kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen son dakika bilgisine göre, ATV ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.
Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HALDUN BOYSAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, Haldun Boysan'ın hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Türk sinemasına oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de katkı sağlayan Haldun Boysan, Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğluydu.
HALDUN BOYSAN KİMDİR?
Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi ve Hercai dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, ATV'nin yeni dizi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosunda da yer almaktaydı.
Haldun Boysan'ın oynadığı dizi ve filmler