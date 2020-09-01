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| hayatını kaybetti! Usta oyuncu Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Edinilen bilgisine göre, ünlü oyuncu hayatını kaybetti. ATV ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Boysan'ın ölüm nedeni kalp krizi oldu. Birçok dizi ve filmde oynayan Haldun Boysan, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapıyordu. Yaşanan bu üzücü gelişmenin üzerine, 'Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorularının yanıtı da merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi: 1.9.2020 08:06 Son Güncelleme: 1.9.2020 08:06 ABONE OL
SON DAKİKA | Haldun Boysan hayatını kaybetti! Usta oyuncu Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Son dakika haberleri... Türk sinemasına, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de damga vuran Haldun Boysan, kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen son dakika bilgisine göre, ATV ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, Haldun Boysan'ın hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Türk sinemasına oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de katkı sağlayan Haldun Boysan, Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğluydu.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi ve Hercai dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, ATV'nin yeni dizi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosunda da yer almaktaydı.

Haldun Boysan'ın oynadığı dizi ve filmler

  • Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
  • Gemide (1998)
  • Çılgın Bediş (1998) - Partal
  • Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
  • Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
  • Merdoğlu (2000)
  • Nisan Yağmuru (2000)
  • Vasiyet (2001)
  • Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
  • Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
  • Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
  • Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
  • Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
  • Brindar (2004)
  • Aynalar (2004)

  • Görünmez Adam (2004)
  • Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
  • Kısmet (2005) - Hüseyin
  • Asla Unutma (2005) - Nedim
  • Zaman Tüneli (2005)
  • Silahların Gölgesinde (2005)
  • Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
  • Gen (film) (2006)
  • Köprü (2006) - Hüdai
  • Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
  • Taşa Yazılan Aşk (2006)
  • Hayat Türküsü (2006)
  • Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
  • Dağlar Delisi (2007)
  • Kara Güneş (2007)
  • Canım Ailem (2008)
  • Beni Unutma (2008)
  • Servet Avcısı (2008)
  • Hesaplaşma (2009)
  • Kapalıçarşı (dizi) (2009)
  • Abimm (2009)
  • Sensiz Yaşayamam (2010)
  • Çakıl Taşları (2010)
  • Canan (dizi) (2011) - Orhan
  • Firar (dizi) (2011)
  • Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
  • Merhamet (dizi) (2013) - Necati
  • Zeytin Tepesi (2014)
  • Sesli Güldüm (2014)
  • Otel Divane (2014) - Vedat
  • Gülcemal (2014) - Affan
  • Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)
  • O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi
  • Bahtiyar Ölmez (2017)
  • Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm
  • Akıllara Seza (2019)
  • Alef (dizi) (2020) - Nejat
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SON DAKİKA | Haldun Boysan hayatını kaybetti! Usta oyuncu Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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