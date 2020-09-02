İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

'BUNUN KARŞILIĞI OLACAK'
GÜNAYDIN, Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk'ü, cumartesi gecesi bir kadınla görüntüledi. Ortalığı ayağa kaldıran futbolcu, önce fotoğrafın silinmesi için ricada bulundu, isteği yerine gelmeyince muhabirimizi tehdit etti.
Öztürk, haberin çıktığı gün ise muhabirimize "İnsan değilsin. Bu yaptığının karşılığı olacak" diye tehdit mesajları gönderdi.
HESABINDA EŞİ YOK
Öztürk'ün neden bu kadar büyük tepki gösterdiği ise sonradan ortaya çıktı. Futbolcunun birlikte görüntülendiği kadının, Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi Arzu Yurt olduğu anlaşıldı.
GÜNAYDIN'ın manşetinin ardından Adana Demirsporlu kaleci, eşiyle çekilmiş tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Olay, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
FATİH ÖZTÜRK VE KURTULUŞ YURT'A SORULAR
1- Madem ortada izah edilemeyecek bir durum yok, Fatih Öztürk neden fotoğrafların silinmesini isteyip ardından da tehditlere başvurdu?
2- Kurtuluş Yurt, "O gece ailece yemeğe çıkacaktık ama benim kampım vardı" diyor. Ancak o gün Adana Demirsporlu futbolcuların izinli olduğu ortaya çıktı. Yurt neden böyle bir açıklama yaptı?
3- Ortada sorun yoksa, Kurtuluş Yurt sosyal medya hesabından neden eşinin tüm fotoğraflarını sildi?
'AİLECE YEMEK YEDİK'
Fatih Öztürk: "Aile ve arkadaşlarla yenen bir akşam yemeği, çıkmayan bir çamur haline getirildi."
'FATİH BENİM ABİM, KARDEŞİMDİR'
Kurtuluş Yurt: "Eşime güveniyorum. O yemeğe ben de katılacaktım ama kampta olduğum için gidemedim."
MGD'DEN KINAMA: BU TEHDİT KABUL EDİLEMEZ
Magazin Gazetecileri Derneği, GÜNAYDIN muhabiri Gökhan Gökduman'ın tehdit edilmesine tepki gösterdi:
Futbolcu Fatih Öztürk'ün meslektaşımıza yönelik saygı sınırlarını aşan, tehdide varan sözlü saldırı dilini kullanması kabul edilemez.