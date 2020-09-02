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İşte Galatasaralı’lı ’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

’ın kalecisi , cumartesi gecesi bir kadınla görüntülenince “Ben biterim, çekmeyin” diyerek GÜNAYDIN muhabirini tehdit etmişti. Araçtaki kadın ise “Boşanma davam sürüyor, mahvolurum” demişti. O kadının ’un kalecisi ’un eşi olduğu ortaya çıktı, spor dünyası karıştı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 2.9.2020 07:28 Son Güncelleme: 2.9.2020 08:29 ABONE OL
İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

'BUNUN KARŞILIĞI OLACAK'
GÜNAYDIN, 'ın yeni kalecisi 'ü, cumartesi gecesi bir kadınla görüntüledi. Ortalığı ayağa kaldıran futbolcu, önce fotoğrafın silinmesi için ricada bulundu, isteği yerine gelmeyince muhabirimizi tehdit etti.

İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

Öztürk, haberin çıktığı gün ise muhabirimize "İnsan değilsin. Bu yaptığının karşılığı olacak" diye tehdit mesajları gönderdi.

İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

HESABINDA EŞİ YOK
Öztürk'ün neden bu kadar büyük tepki gösterdiği ise sonradan ortaya çıktı. Futbolcunun birlikte görüntülendiği kadının, 'un kalecisi 'un eşi olduğu anlaşıldı.

İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

GÜNAYDIN'ın manşetinin ardından Adana Demirsporlu kaleci, eşiyle çekilmiş tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Olay, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

FATİH ÖZTÜRK VE KURTULUŞ YURT'A SORULAR

1- Madem ortada izah edilemeyecek bir durum yok, neden fotoğrafların silinmesini isteyip ardından da tehditlere başvurdu?
2- , "O gece ailece yemeğe çıkacaktık ama benim kampım vardı" diyor. Ancak o gün Adana Demirsporlu futbolcuların izinli olduğu ortaya çıktı. Yurt neden böyle bir açıklama yaptı?
3- Ortada sorun yoksa, Kurtuluş Yurt sosyal medya hesabından neden eşinin tüm fotoğraflarını sildi?

İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

'AİLECE YEMEK YEDİK'

Fatih Öztürk: "Aile ve arkadaşlarla yenen bir akşam yemeği, çıkmayan bir çamur haline getirildi."

'FATİH BENİM ABİM, KARDEŞİMDİR'

Kurtuluş Yurt: "Eşime güveniyorum. O yemeğe ben de katılacaktım ama kampta olduğum için gidemedim."

İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

MGD'DEN KINAMA: BU TEHDİT KABUL EDİLEMEZ

Magazin Gazetecileri Derneği, GÜNAYDIN muhabiri Gökhan Gökduman'ın tehdit edilmesine tepki gösterdi:

İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

Futbolcu 'ün meslektaşımıza yönelik saygı sınırlarını aşan, tehdide varan sözlü saldırı dilini kullanması kabul edilemez.

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İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni
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