İşte Galatasaralı’lı Fatih Öztürk’ün fotoğrafı çekilince panik yapmasının ve tehdit etmesinin nedeni

FATİH ÖZTÜRK VE KURTULUŞ YURT'A SORULAR



1- Madem ortada izah edilemeyecek bir durum yok, Fatih Öztürk neden fotoğrafların silinmesini isteyip ardından da tehditlere başvurdu?

2- Kurtuluş Yurt, "O gece ailece yemeğe çıkacaktık ama benim kampım vardı" diyor. Ancak o gün Adana Demirsporlu futbolcuların izinli olduğu ortaya çıktı. Yurt neden böyle bir açıklama yaptı?

3- Ortada sorun yoksa, Kurtuluş Yurt sosyal medya hesabından neden eşinin tüm fotoğraflarını sildi?