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Meryem Uzerli ikinci bebeğine ! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Ülkemizde karakteriyle ün yapan güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. fotoğrafının sosyal medyada hızla yayılması sonucu kulislerde konuşulmaya başlayan hamilelik iddialarına Meryem Uzerli'den yanıt geldi. olduğunu doğruladı. 'ya kardeş geldiğini açıklarken bebeğinin cinsiyetini de söyledi. Hamile Meryem Uzerli'nin bebeğinin babasının kim olduğu merak konusu oldu. İşte magazin kulislerinde bomba etkisi yaratan Meryem Uzerli'nin hamilelik haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 17:44 Son Güncelleme: 2.9.2020 17:52 ABONE OL
Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Ülkemizde karakteriyle ün yapan güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

fotoğrafının sosyal medyada hızla yayılması sonucu kulislerde konuşulmaya başlayan hamilelik iddialarına Meryem Uzerli'den yanıt geldi. olduğunu doğruladı.

Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Son olarak Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu Meryem Uzerli ortaya atılan hamilelik iddialarına yanıt verdi.

Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Uzerli "5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Meryem Uzerli'nin bebeğinin babasının kim olduğu merak konusu oldu.

Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.

Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerçekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da olduğunu açıklamıştı. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.

Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

ile sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor.

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Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?
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