Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Ülkemizde Hürrem Sultan karakteriyle ün yapan güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Meryem Uzerli'nin karnı burnunda fotoğrafının sosyal medyada hızla yayılması sonucu kulislerde konuşulmaya başlayan hamilelik iddialarına Meryem Uzerli'den yanıt geldi. Meryem Uzerli 5 aylık hamile olduğunu doğruladı.
Son olarak Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu Meryem Uzerli ortaya atılan hamilelik iddialarına yanıt verdi.
Uzerli "5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz." şeklinde konuştu.
Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.
Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerçekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.