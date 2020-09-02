Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile! Meryem Uzerli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerçekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.