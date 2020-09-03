Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 2. sezonunda yeni imajı ile boy gösterecek! Burak Özçivit hayranlarına müjdeli haberi verdi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişini paylaştı.
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımında yeni imajı dikkat çekti. Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımına eşi Fahriye Evcen'den de destek geldi. Fahriye Evcen eşine kral tacı emojisi ve alkış emojisi ile yorum yaptı.
Sonrasında saçlarını kestirdiği anı paylaşan Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum yine oyuncu eşi Fahriye Evcen'den geldi.
ÖZÇİVİT'TEN TIRAŞ SONRASI PAYLAŞIMI
Oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından tıraş sonrası yeni görüntüsünü de paylaştı ve takipçileriyle mini bir anket yaptı!