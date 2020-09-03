Haberler Günaydın Haberleri Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...

saçlarını kestirdi övgü yağdırdı! 'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...

'ın yıldızı 2. sezonunda yeni imajı ile boy gösterecek! Burak Özçivit hayranlarına müjdeli haberi verdi. hesabından paylaşımda bulunan Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişini paylaştı. Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımında yeni imajı dikkat çekti. Sonrasında saçlarını kestirdiği anı paylaşan Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum oyuncu eşi 'den geldi. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'e "Her zaman çok iyiydi, ama böyle bir başka" dedi. Hayranlarına da mini bir anket yapan Burak Özçivit'in kısa saç mı, uzun saç mı? sorusuna yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 15:13 Son Güncelleme: 3.9.2020 15:35 ABONE OL
Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...

'ın yıldızı 2. sezonunda yeni imajı ile boy gösterecek! Burak Özçivit hayranlarına müjdeli haberi verdi. hesabından paylaşımda bulunan Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişini paylaştı.

Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...

'ın Osman Bey'i 'in sürpriz paylaşımında yeni imajı dikkat çekti. Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımına eşi 'den de destek geldi. Fahriye Evcen eşine kral tacı emojisi ve alkış emojisi ile yorum yaptı.

Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...

Sonrasında saçlarını kestirdiği anı paylaşan 'in yeni imajına ilk yorum yine oyuncu eşi 'den geldi.

Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...

eşi 'e "Her zaman çok iyiydi, ama böyle bir başka" dedi.

Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...

ÖZÇİVİT'TEN TIRAŞ SONRASI PAYLAŞIMI

Oyuncu , sosyal medya hesabından tıraş sonrası yeni görüntüsünü de paylaştı ve takipçileriyle mini bir anket yaptı!

Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...

Kısa saçlarıyla farklı bir görüntüye bürünen Özçivit'in hayranları onun kısa saçlı halini çok beğendiklerini söyledi.

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Burak Özçivit saçlarını kestirdi Fahriye Evcen övgü yağdırdı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni imajına hayranları yorum yağdırdı...
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