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kızı 'ya tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

Kızının eğitimi için sigortalı ve maaşlı özel tutan "Bir tane evladım var bütün varım yoğum onun" dedi. Demet Akalın’ın kızı ’ya tutmayı düşündüğü sosyal medyada gündem oldu oldu. Demet Akalın, ilk kez sosyal medyada dolaşan sigortalı ve maaşlı öğretmen iddialarına açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 17:19 Son Güncelleme: 3.9.2020 17:22 ABONE OL
Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

Sosyal medyanın gündemine 'ın hızı 'ya astronomik rakamlarda özel tutacağı konuşuluyordu.

Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

, iddiaların güçlenmesi üzerine özel tutacağıyla ilgi bir açıklama yaptı. Demet Akalın ilk kez kızının eğitimi konusundaki söylentilere cevap verdi.

Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

Çevresindeki birçok arkadaşının bu yöntemi seçtiğini söyleyen özel için arayışta olduğunu belirtti.

Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

Özel fiyatlarının 6 bin TL'den başladığını söyleyen , "Bizim yakınlarda devlet okulu olsa kızımı oraya gönderirdim.

Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

'nın dadısı veya bakıcısı yok. Anne ve baba olarak biz çalışıyoruz. Başında biri olsun derslere girebilsin diye tutmak istedik" dedi.

Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

ücretini de ilk kez açıklayan Akalın, "Aylık 1.500 TL'ye stajyer öğretmen buldum. Bir tane evladım var bütün varım yoğum onun.

Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

İlkokul 1 çok önemli. Anne-baba olarak bir yöntem bulmaya çalıştık. Benim çocuğumun desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.

Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

Kızı 'nın özel istediğini ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması durumunda okula gideceğini söyleyen ünlü sanatçı, "Kızım öğretmen istemiyorum dedi ancak onu bir şekilde tolere edeceğiz düzene koyacağız" ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!
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