Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!

Sosyal medyanın gündemine Demet Akalın'ın hızı Hira'ya astronomik rakamlarda özel öğretmen tutacağı konuşuluyordu.
Demet Akalın, iddiaların güçlenmesi üzerine özel öğretmen tutacağıyla ilgi bir açıklama yaptı. Demet Akalın ilk kez kızının eğitimi konusundaki söylentilere cevap verdi.
Çevresindeki birçok arkadaşının bu yöntemi seçtiğini söyleyen Demet Akalın özel öğretmen için arayışta olduğunu belirtti.
Özel öğretmen fiyatlarının 6 bin TL'den başladığını söyleyen Demet Akalın, "Bizim yakınlarda devlet okulu olsa kızımı oraya gönderirdim.
Öğretmen ücretini de ilk kez açıklayan Akalın, "Aylık 1.500 TL'ye stajyer öğretmen buldum. Bir tane evladım var bütün varım yoğum onun.
İlkokul 1 çok önemli. Anne-baba olarak bir yöntem bulmaya çalıştık. Benim çocuğumun desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.