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Dünyaca ünlü ressam 'ten ’na şok dava

Dünyaca ünlü ressam ve sanatçı , ’nun tasarladığı ürünlerde kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürerek ünlü modacıdan şikâyetçi oldu. İnceleme sonrası Abazoğlu’na 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 3.9.2020 01:45 ABONE OL
Dünyaca ünlü ressam Sarah Morris'ten Cengiz Abazoğlu’na şok dava

Dünyaca ünlü ressam ve sanatçı , 'nun tasarladığı ürünlerde kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürerek ünlü modacıdan şikâyetçi oldu. İnceleme sonrası Abazoğlu'na 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Dünyaca ünlü ressam Sarah Morris'ten Cengiz Abazoğlu’na şok dava

ESERLERİMLE KOLEKSİYON YAPTI

Sanatçı , 'nun 2019 yılında çıkardığı ilkbahar-yaz sezonu ürünleri arasında kendisine ait eserleri kullandığını iddia etti.

Dünyaca ünlü ressam Sarah Morris'ten Cengiz Abazoğlu’na şok dava

Koleksiyonun dünya üzerindeki 189 satış noktasında sergilenerek satıldığını ancak tasarımların kullanılması için kendisinden izin alınmadığını belirtti. Sanatçı, iddiasını ispatlamak için bilirkişi atandığını ancak keşfe engel olunduğunu, hatta saldırgan bir tutum sergilendiğini ifade etti.

Dünyaca ünlü ressam Sarah Morris'ten Cengiz Abazoğlu’na şok dava

DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE

Abazoğlu verdiği ifadede hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Savcılığın araştırmasında 'in Umm Al Nar isimli eserinin Abazoğlu'nun tasarımıyla birebir aynı olduğu tespit edildi.

Dünyaca ünlü ressam Sarah Morris'ten Cengiz Abazoğlu’na şok dava

Savcılık 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçunu işlediğini belirterek Abazoğlu hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Dünyaca ünlü ressam Sarah Morris'ten Cengiz Abazoğlu’na şok dava
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