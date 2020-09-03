Dünyaca ünlü ressam Sarah Morris'ten Cengiz Abazoğlu’na şok dava

Koleksiyonun dünya üzerindeki 189 satış noktasında sergilenerek satıldığını ancak tasarımların kullanılması için kendisinden izin alınmadığını belirtti. Sanatçı, iddiasını ispatlamak için bilirkişi atandığını ancak keşfe engel olunduğunu, hatta saldırgan bir tutum sergilendiğini ifade etti.