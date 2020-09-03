Dünyaca ünlü ressam Sarah Morris'ten Cengiz Abazoğlu’na şok dava

Dünyaca ünlü ressam ve sanatçı Sarah Morris, Cengiz Abazoğlu'nun tasarladığı ürünlerde kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürerek ünlü modacıdan şikâyetçi oldu. İnceleme sonrası Abazoğlu'na 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
ESERLERİMLE KOLEKSİYON YAPTI
Sanatçı Sarah Morris, Cengiz Abazoğlu'nun 2019 yılında çıkardığı ilkbahar-yaz sezonu ürünleri arasında kendisine ait eserleri kullandığını iddia etti.
Koleksiyonun dünya üzerindeki 189 satış noktasında sergilenerek satıldığını ancak tasarımların kullanılması için kendisinden izin alınmadığını belirtti. Sanatçı, iddiasını ispatlamak için bilirkişi atandığını ancak keşfe engel olunduğunu, hatta saldırgan bir tutum sergilendiğini ifade etti.
DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE
Abazoğlu verdiği ifadede hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Savcılığın araştırmasında Sarah Morris'in Umm Al Nar isimli eserinin Abazoğlu'nun tasarımıyla birebir aynı olduğu tespit edildi.
Savcılık 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçunu işlediğini belirterek Abazoğlu hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.