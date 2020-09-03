Ece Erken’e büyük şok!

Bodrum ilçesinde Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Yalıkavak ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi.