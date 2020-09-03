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’e büyük şok!

Ünlü sunucu ’in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na ait 'ta 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekan bir günlüğüne kapatıldı. Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için kapatılan mekanda 2 Eylül gecesi çıkacak olan Hüsnü Şenlendirici’nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 3.9.2020 19:21 Son Güncelleme: 3.9.2020 19:22 ABONE OL
Ece Erken’e büyük şok!

Ünlü sunucu 'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait 'ta 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekan bir günlüğüne kapatıldı. Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için kapatılan mekanda 2 Eylül gecesi çıkacak olan Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.

Ece Erken’e büyük şok!

Bodrum ilçesinde Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Yalıkavak ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Ece Erken’e büyük şok!

Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, harekete geçti.

Ece Erken’e büyük şok!

Kurallara uymadığı belirlenen mekanlardan biri de ünlü sunucu 'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait 'ta 'Yeşilköy Cundalı'ı çıktı.

Ece Erken’e büyük şok!

Bir günlüğüne mühürlenen işletmenin kapısına ekipler tarafından mühür vuruldu. 2 Eylül gecesi çıkması planlanan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.

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Ece Erken’e büyük şok!
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