Esra Erol sert çıktı: Kimseyle sana hizmet etsin diye evlenemezsin

'Esra Erol'da' programının ilk bölümüne katılan Elif Bayraktar "Doğumdayken, eşim başkasıyla düğün yaptı" dedi. Yayına bağlanan eşi Tarık "Elif evi temizlemiyor, kahvaltı hazırlamıyor" diye karşılık verince Esra Erol tepki gösterdi: "Kimseyle sana hizmet etsin diye evlenemezsin"
Atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Twitter'da çok konuşulanlar arasına giren programda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 31 Ağustos'ta Hatay'dan canlı yayına gelen Elif Bayraktar, yaşadıklarını şöyle anlattı: "7 aylık hamileyken eşim Tarık beni terk etti. Ailemin yanına gittim. Beni hiç aramadı, doğuma gittiğimde ise bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne düğün yaptığını öğrendim."
Canlı yayına bağlanan Tarık da şunları söyledi: "Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor.
Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor." Erol ise Tarık'ın bu çıkışına sert karşılık verdi: "Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz hayatı paylaşmak için evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Ayrıca evliyken başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz?"