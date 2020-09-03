Esra Erol sert çıktı: Kimseyle sana hizmet etsin diye evlenemezsin

Atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Twitter'da çok konuşulanlar arasına giren programda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 31 Ağustos'ta Hatay'dan canlı yayına gelen Elif Bayraktar, yaşadıklarını şöyle anlattı: "7 aylık hamileyken eşim Tarık beni terk etti. Ailemin yanına gittim. Beni hiç aramadı, doğuma gittiğimde ise bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne düğün yaptığını öğrendim."