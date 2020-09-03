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ile mi? Güzel oyuncu açıkladı!

Güzel oyuncu ile 'in olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü. Meslektaşı Doğu Demirkol ile yollarını ayıran güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, fenomeni Reynmen ile parkta görüntülenmişti. Reynmen ise güzel oyuncu ile yaşamıştı. Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen’in sürpriz yakınlaşması ise akıllara aşk iddialarını getirmişti. İkilinin samimi halleri dikkat çekmişti. Farah Zeynep Abdullah sosyal medya fenomeni Reynmen’le aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu aşk dedikodularına bakın ne dedi…

Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:29 Son Güncelleme: 3.9.2020 09:41 ABONE OL
Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı!

'le yaşadığı haberleriyle gündeme gelen , kalbinin boş olduğunu söyledi.

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı!

Hürriyet'in haberine göre; , önceki gün Bebek Otel'de görüntülendi.

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı!

Arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı!

Geçtiğimiz haftalarda lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş'la görüntülenen Abdullah, yaşadıkları iddiası sorulunca "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" dedi.

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Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı!
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