Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen sevgili mi? Güzel oyuncu açıkladı!

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen'in sevgili olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü. Meslektaşı Doğu Demirkol ile yollarını ayıran güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya fenomeni Reynmen ile parkta görüntülenmişti. Reynmen ise güzel oyuncu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı. Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen’in sürpriz yakınlaşması ise akıllara aşk iddialarını getirmişti. İkilinin samimi halleri dikkat çekmişti. Farah Zeynep Abdullah sosyal medya fenomeni Reynmen’le aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu aşk dedikodularına bakın ne dedi…
Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:29Son Güncelleme: 3.9.2020 09:41ABONE OL