Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

Satış haberini alan Kemal Bey ise satışa engel olmak için dava açtı. Gülman, oğluna kayıtlı olan hissenin "Devir işlemi olduğunda 18 yaşından küçüktü" diyerek kendisine ait olduğunu ve kendi adına tescil edilmesini talep etti.