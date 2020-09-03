Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

Feryal Gülman, boşanma aşamasında olduğu Kemal Gülman'ın bir kadınla samimi görüntülerinin yayılmasının ardından Bebek'teki yalıyı 245 milyon TL'ye satışa çıkardı.
Milliyet'in haberine göre; 88 yaşındaki iş insanı Kemal Gülman, 30 yaşındaki genç avukatı Eda Cideli ile Bodrum'da yatta öpüşürken görüntülenmişti.
İş insanı ile boşanma aşamasında olan Feryal Gülman, çıkan fotoğraflarını dava dosyasına ekleyeceğini açıkladı.
YALIYI SATIŞA ÇIKARDI
Bununla da kalmayan sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un gözde semti Beşiktaş Bebek'teki yalısını 230 milyon liraya satışa çıkardı.
1978 yılında sosyetik iş insanı Kemal Gülman tarafından alınan yalının yüzde 52'si Feryal Gülman'ın, yüzde 48'i ise oğlu Aslan Kemal Gülman'ındı.
Satış haberini alan Kemal Bey ise satışa engel olmak için dava açtı. Gülman, oğluna kayıtlı olan hissenin "Devir işlemi olduğunda 18 yaşından küçüktü" diyerek kendisine ait olduğunu ve kendi adına tescil edilmesini talep etti.
Kemal Gülman, Feryal Gülman'a ait hisse üzerinde ise alacaklarından dolayı haczinin olduğunu belirtti.
Feryal Gülman, 450 m2'lik havuzlu yalıyı, aylık 230 bin liradan dizi setlerine kiralayıp servetine servet kattı.