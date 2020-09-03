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ve arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra kavgası…

88 yaşındaki ünlü iş adamı , ’la boşanma davalarını yürüten avukatlardan Eda Cideli’ye gönlünü kaptırmıştı. Kemal Gülman, kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile tatiline çıkmıştı. Kemal Gülman, Bodrum'da 30 yaşındaki Eda Cideli ile bir yatta öpüşürken görüntülenmişti. Feryal Gülman, Kemal Gülman'ın o görüntülerinin yayılmasının ardından Bebek'teki yalıyı 245 milyon TL'ye satışa çıkardı. Kemal Gülman ise ‘O villayı satmaya hakkı yok’ diyerek Feryal Gülman’a dava açtı.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 13:17 Son Güncelleme: 3.9.2020 13:28 ABONE OL
Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

, boşanma aşamasında olduğu 'ın bir kadınla samimi görüntülerinin yayılmasının ardından Bebek'teki yalıyı 245 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

ise 'O villayı satmaya hakkı yok' diyerek Feryal Hanım'a dava açtı.

Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

Milliyet'in haberine göre; 88 yaşındaki iş insanı , 30 yaşındaki genç avukatı Eda Cideli ile 'da yatta öpüşürken görüntülenmişti.

Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

İş insanı ile boşanma aşamasında olan , çıkan fotoğraflarını dava dosyasına ekleyeceğini açıkladı.

Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

YALIYI SATIŞA ÇIKARDI

Bununla da kalmayan sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un gözde semti Beşiktaş Bebek'teki yalısını 230 milyon liraya satışa çıkardı.

Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

1978 yılında sosyetik iş insanı tarafından alınan yalının yüzde 52'si 'ın, yüzde 48'i ise oğlu Aslan Kemal Gülman'ındı.

Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

Satış haberini alan Kemal Bey ise satışa engel olmak için dava açtı. Gülman, oğluna kayıtlı olan hissenin "Devir işlemi olduğunda 18 yaşından küçüktü" diyerek kendisine ait olduğunu ve kendi adına tescil edilmesini talep etti.

Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

, 'a ait hisse üzerinde ise alacaklarından dolayı haczinin olduğunu belirtti.

Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…

, 450 m2'lik havuzlu yalıyı, aylık 230 bin liradan dizi setlerine kiralayıp servetine servet kattı.

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Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında sular durulmuyor! O görüntülerden sonra yalı kavgası…
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