Haberler Günaydın Haberleri Kendini Türk hekimlerine emanet edecek

Kendini hekimlerine emanet edecek

Pandemi sürecini çok iyi yönettiğimiz ve dünyaya nam salan sağlık sistemimizden dolayı yurtdışında yaşayan ünlü ünsüz birçok vatandaşımız Türkiye'ye dönmüştü. Eylül 2010'da İngiliz Rupert Burbidge ile evlenip İngiltere'ye gelin giden, de pandemiye karşı Türkiye'ye sığınanlardan. Rıfat Özbek'in kardeşi Mithat Özbek'in kızı olan Başak Hanım, 5 yaşındaki kızı Isabella ve eşi Rupert Bey'i de alıp Türkiye'ye gelmişti.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 3.9.2020 01:45 ABONE OL
Kendini Türk hekimlerine emanet edecek

Pandemi sürecini çok iyi yönettiğimiz ve dünyaya nam salan sağlık sistemimizden dolayı yurtdışında yaşayan ünlü ünsüz birçok vatandaşımız Türkiye'ye dönmüştü. Eylül 2010'da İngiliz Rupert Burbidge ile evlenip İngiltere'ye gelin giden, de pandemiye karşı Türkiye'ye sığınanlardan. Rıfat Özbek'in kardeşi Mithat Özbek'in kızı olan Başak Hanım, 5 yaşındaki kızı Isabella ve eşi Rupert Bey'i de alıp Türkiye'ye gelmişti.

Kendini Türk hekimlerine emanet edecek

Çeşme'de ailesiyle tatil yapan ve ikinci bebeğine hamile olan Başak Hanım ile konuştum; bu dönemde İngiltere'ye dönmeye niyeti olmadığını söyledi.

Kendini Türk hekimlerine emanet edecek

"İngiltere'deki sağlık sistemi malum" diyen Başak Hanım, hatta çocuğunu da İstanbul'da doğuracağını belirtti. Başak Hanım, en doğru kararı vermiş, umarım sağlıkla çocuğunu kucağına alır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kendini Türk hekimlerine emanet edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA