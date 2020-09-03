Kendini Türk hekimlerine emanet edecek

Pandemi sürecini çok iyi yönettiğimiz ve dünyaya nam salan sağlık sistemimizden dolayı yurtdışında yaşayan ünlü ünsüz birçok vatandaşımız Türkiye'ye dönmüştü. Eylül 2010'da İngiliz Rupert Burbidge ile evlenip İngiltere'ye gelin giden, Başak Burbidge de pandemiye karşı Türkiye'ye sığınanlardan. Rıfat Özbek'in kardeşi Mithat Özbek'in kızı olan Başak Hanım, 5 yaşındaki kızı Isabella ve eşi Rupert Bey'i de alıp Türkiye'ye gelmişti.