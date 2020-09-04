Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...

Hadise yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile hayranlarıyla buluştu. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile kamera karşısına geçtiği klibinin detayları sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir mutlu bir beraberliği olan şarkıcı Hadise şu sıralar yeni şarkısı Küçük Bir Yol'un heyecanını yaşıyor.
Hadise, "Küçük Bir Yol" şarkısının klibini "Bugüne kadar çektiğim en değerli, en çok üzerine titrediğim ve beni en heyecanlandıran klip oldu" notuyla duyurdu.
Hadise'nin 1 milyon izlenmeyi sadece birkaç saatte geçen yeni klibinde dekolteden uzak kıyafetler tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Cesur kıyafetleri ve danslarıyla bilinen Hadise'nin bu tercihi sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı.
Hadise'nin yeni klibini izleyenler "Kaan Yıldırım farkı... Enişte kıskanç galiba" yorumlarında bulundu.
Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından sevgilisi Hadise ile paylaşımda bulunmuştu. Kaan Yıldırım'ın klip çekiminde yalnız bırakmadığı aşkı Hadise ile romantik paylaşımındaki "Küçük Bir Yol" etiketi dikkat çekmişti.
Kutlama pastası
Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e düşkün olan ünlü popçu onun için özel bir Instagram hesabı açmıştı. Benek'in Instagram hesabını yöneten Hadise, yeni şarkısı için seçtiği kutlama pastasıyla dikkat çekmişti.
Benek'in hesabından yayınlandığı fotoğrafa Hadise, "Beklemedeyiz… Küçük Bir Yol" notunu düşmüştü.