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'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri 'ın adını kıskança çıkardı...

yeni şarkısı ile hayranlarıyla buluştu. 'ın köpeği Benek ile kamera karşısına geçtiği klibinin detayları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir mutlu bir beraberliği olan şu sıralar yeni şarkısı Küçük Bir Yol'un heyecanını yaşıyor. Hadise'nin 1 milyon izlenmeyi sadece birkaç saatte geçen yeni klibinde dekolteden uzak kıyafetler tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Cesur kıyafetleri ve danslarıyla bilinen Hadise'nin bu tercihi sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı. Hadise'nin yeni klibini izleyenler "Kaan Yıldırım farkı... Enişte kıskanç galiba" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 07:10 Son Güncelleme: 4.9.2020 07:25 ABONE OL
Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...

yeni şarkısı ile hayranlarıyla buluştu. 'ın köpeği Benek ile kamera karşısına geçtiği klibinin detayları sosyal medyada gündem oldu.

Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...

Oyuncu ile bir süredir mutlu bir beraberliği olan şarkıcı şu sıralar yeni şarkısı 'un heyecanını yaşıyor.

Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...

, "" şarkısının klibini "Bugüne kadar çektiğim en değerli, en çok üzerine titrediğim ve beni en heyecanlandıran klip oldu" notuyla duyurdu.

Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...

'nin 1 milyon izlenmeyi sadece birkaç saatte geçen yeni klibinde dekolteden uzak kıyafetler tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...

Cesur kıyafetleri ve danslarıyla bilinen 'nin bu tercihi sevgilisi 'ın adını kıskança çıkardı.

Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...

'nin yeni klibini izleyenler " farkı... Enişte kıskanç galiba" yorumlarında bulundu.

Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...

sosyal medya hesabından sevgilisi ile paylaşımda bulunmuştu. Kaan Yıldırım'ın klip çekiminde yalnız bırakmadığı aşkı Hadise ile romantik paylaşımındaki "" etiketi dikkat çekmişti.

Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...

Kutlama pastası

'ın köpeği Benek'e düşkün olan ünlü popçu onun için özel bir Instagram hesabı açmıştı. Benek'in Instagram hesabını yöneten , yeni şarkısı için seçtiği kutlama pastasıyla dikkat çekmişti.

Benek'in hesabından yayınlandığı fotoğrafa Hadise, "Beklemedeyiz… " notunu düşmüştü.

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Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...
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