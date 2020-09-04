Ortaklarıyla mahkemelik

Serdar Bilgili, yakın dostu ABD'li emlak devi Michael Shvo ve Alman finans devi Deutsche Finance ile ortak olup yaklaşık 2.5 milyar dolarlık mülk satın almıştı.
Ancak ABD'de dünyaca ünlü binaları bünyesine katıp ABD emlak piyasasını altüst eden ortaklar mahkemelik oldu! Daha doğrusu; Serdar Bilgili, 2010 yılında Türk kızı Seren Ceylan ile evlenmesine de vesile olduğu kankası Michael Shvo ve Deutsche Finance'ı mahkemeye verdi!
SON İKİ ALIMDA BİLGİLİ YOK!
Amerika'nın genç Donald Trump'ı olarak tanınan Michael Shvo ile Deutsche Finance agresif büyümeye devam etmek, Bilgili ise hız kesmek istemiş! 370 milyon dolar önerdikleri Chicago'daki Big Red (Büyük Kırmızı) adlı ofis binasının ve 700 milyon dolar teklif ettikleri San Francisco'daki Transamerica Pyramid'den olumlu cevap alıp sıra parayı ödemeye gelince ortaklar arasında ipler kopmuş! Bilgili süreci uzatınca, bu iki binayı kaçıracaklarını düşünen Shvo ve Deutsche Finance, parayı verip binaları satın almış. Bu duruma bozulan Bilgili de, ortaklarını mahkemeye vermiş. Karşı dava açan Shvo ile Deutsche Finans'ın avukatı Bradley Ruskin'in ABD basınına verdiği demece bakılırsa bence ortaklar bir daha asla bir araya gelmez.
2.5 MİLYAR $'LIK ALIM YAPMIŞLARDI
Sırasıyla New York 5'inci caddedeki Gucci binası, Miami'deki The Raleigh Miami Beach Hotel, Richmond Hotel ve South Seas Hotel, New York'un sembolik binalarından Coca-Cola binası, New York Manhattan'da 685 Cadde'deki özel bir ofis binası ve 530 Broadway Avenue binasını satın alan ortakların ayrılık süreci çok sancılı olacağa benziyor.