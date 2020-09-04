Ortaklarıyla mahkemelik

SON İKİ ALIMDA BİLGİLİ YOK!



Amerika'nın genç Donald Trump'ı olarak tanınan Michael Shvo ile Deutsche Finance agresif büyümeye devam etmek, Bilgili ise hız kesmek istemiş! 370 milyon dolar önerdikleri Chicago'daki Big Red (Büyük Kırmızı) adlı ofis binasının ve 700 milyon dolar teklif ettikleri San Francisco'daki Transamerica Pyramid'den olumlu cevap alıp sıra parayı ödemeye gelince ortaklar arasında ipler kopmuş! Bilgili süreci uzatınca, bu iki binayı kaçıracaklarını düşünen Shvo ve Deutsche Finance, parayı verip binaları satın almış. Bu duruma bozulan Bilgili de, ortaklarını mahkemeye vermiş. Karşı dava açan Shvo ile Deutsche Finans'ın avukatı Bradley Ruskin'in ABD basınına verdiği demece bakılırsa bence ortaklar bir daha asla bir araya gelmez.